У Сирії поранено ізраїльських військових під час зіткнення з бойовиками

Кілька ізраїльських солдатів отримали поранення у нічному бою з бойовиками під час операції на території Сирії – одного з найгірших загострень поблизу кордону країн цього року.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними ізраїльських військових, війська сьогодні зранку увійшли в район поблизу села Бейт-Джин, щоб “затримати підозрюваних”, що належать до угруповання “Джама Ісламія”.

“Під час цієї операції кілька озброєних терористів відкрили вогонь по військах, які відповіли вогнем у бік терористів, за підтримки авіації”, – повідомили військові.

Вони додали, що шестеро резервістів отримали поранення, троє з них у тяжкому стані.

Сирійське телебачення повідомило про загибель дев'яти сирійців та про те, що ізраїльські гелікоптери відкрили вогонь по цивільному населенню. Ізраїльські військові заявили, що операція завершена, а низка бойовиків “була ліквідована”.

“Джама Ісламія” – ісламістська партія, пов'язана з “Братами-мусульманами”, яка має військове крило.

Ізраїль регулярно здійснює повітряні атаки на сирійські цілі та утримує частину військ одразу за кордоном у районі Голанських, але рідко зазнає втрат. Ізраїльські сили перебувають на сирійській території з моменту падіння режиму Башара Асада трохи менше року тому, хоча невідомо як часто вони здійснюють такі глибокі вторгнення в Сирію, як це останнє.

Напруженість між країнами зросла в останні місяці, і сирійський уряд закликає Ізраїль припинити військові операції на своїй території та вивести війська. Ізраїль каже, що йому потрібно утримувати їх для запобігання нападу на кшталт того, який ХАМАС здійснив 7 жовтня 2023 року.

Інцидент стався на тлі труднощів у перемовинах щодо припинення вогню в Газі та паралельних зусиль стабілізувати ситуацію між Ізраїлем і “Хезболлою” в Лівані.

Бейт-Джин розташований приблизно за 5 кілометрів від кордону між Ізраїлем та Сирією. Сирійський уряд поки що не прокоментував інцидент.

Посадовці двох країн, які офіційно не визнають одна одну, цього року провели переговори щодо укладення пакту про ненапад, однак суттєвого прогресу немає.