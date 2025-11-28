У Оренбурзькій області РФ місцеві жителі зафіксували падіння та вибух міжконтинентальної балістичної ракети неподалік міста Ясний, де розташована пускова база ракетних військ стратегічного призначення "Авангард".

Про це повідомляє Мілітарний з посиланням на російські телеграм-канали.

За даними видання Astra, над Ясним з’явилася хмара фіолетового диму. Місцеві мешканці стверджують, що причиною став невдалий запуск міжконтинентальної балістичної ракети: вона вибухнула у повітрі.

У Ясному розташовано ракетне з’єднання 13-ї ракетної дивізії ракетних військ стратегічного призначення (РВСП) РФ. Це одна з 11 точок на території РФ, звідки може здійснюватися запуск ракет наземного базування високої дальності, у тому числі оснащених ядерними боєголовками.

На відео видно, як під час польоту на борту ракети відбувся вибух, після чого ракета упала на землю. Подальший яскравий спалах та велика помаранчева хмара свідчать про детонацію залишків рідкого ракетного палива, що містить азотовмісні компоненти.

На ракетному майданчику в Ясному у минулі роки розміщували радянські МБР Р-36М2 "Воєвода". З 2019 року їх почали замінювати комплексом з керованим гіперзвуковим бойовим блоком "Авангард".

У 2022 році один із полків 13-ї ракетної дивізії був офіційно переозброєний новою системою, а наприкінці 2024 року російські офіційні джерела заявили про завершення перевоозброєння всього Ясненського з’єднання.

Носіями бойового блоку "Авангард" можуть бути дві ракети: радянська УР-100Н, яка перебуває на зберіганні з 1980-х років; і російська РС-28 "Сармат", що досі переживає серію невдалих випробувань і рідко застосовується в бойовому режимі.

За даними ЗМІ, вибухнула саме УР-100Н: її характерний ракетний блок було помічено і на відео Міноборони РФ у 2020 році під час демонстрації завантаження комплексу "Авангард".