Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
ГоловнаСвіт

ЗМІ: у Росії під час запуску вибухнула міжконтинентальна ракета УР-100Н із бойовим блоком "Авангард"

Падіння та вибух ракети зафіксували неподалік населеного пункту Ясний, Оренбурзької області РФ.

ЗМІ: у Росії під час запуску вибухнула міжконтинентальна ракета УР-100Н із бойовим блоком "Авангард"
Фото: скріншот

У Оренбурзькій області РФ місцеві жителі зафіксували падіння та вибух міжконтинентальної балістичної ракети неподалік міста Ясний, де розташована пускова база ракетних військ стратегічного призначення "Авангард". 

Про це повідомляє Мілітарний з посиланням на російські телеграм-канали.

За даними видання Astra, над Ясним з’явилася хмара фіолетового диму. Місцеві мешканці стверджують, що причиною став невдалий запуск міжконтинентальної балістичної ракети: вона вибухнула у повітрі.

У Ясному розташовано ракетне з’єднання 13-ї ракетної дивізії ракетних військ стратегічного призначення (РВСП) РФ. Це одна з 11 точок на території РФ, звідки може здійснюватися запуск ракет наземного базування високої дальності, у тому числі оснащених ядерними боєголовками.

На відео видно, як під час польоту на борту ракети відбувся вибух, після чого ракета упала на землю. Подальший яскравий спалах та велика помаранчева хмара свідчать про детонацію залишків рідкого ракетного палива, що містить азотовмісні компоненти.

На ракетному майданчику в Ясному у минулі роки розміщували радянські МБР Р-36М2 "Воєвода". З 2019 року їх почали замінювати комплексом з керованим гіперзвуковим бойовим блоком "Авангард".

У 2022 році один із полків 13-ї ракетної дивізії був офіційно переозброєний новою системою, а наприкінці 2024 року російські офіційні джерела заявили про завершення перевоозброєння всього Ясненського з’єднання.

Носіями бойового блоку "Авангард" можуть бути дві ракети: радянська УР-100Н, яка перебуває на зберіганні з 1980-х років; і російська РС-28 "Сармат", що досі переживає серію невдалих випробувань і рідко застосовується в бойовому режимі.

За даними ЗМІ, вибухнула саме УР-100Н: її характерний ракетний блок було помічено і на відео Міноборони РФ у 2020 році під час демонстрації завантаження комплексу "Авангард".
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies