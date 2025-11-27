Кількість загиблих внаслідок пожежі у Гонконзі сягнула 83

Ще 79 людей борються з травмами в лікарні.

У пожежі в Гонконзі загинуло 83 людини, серед яких пожежник.

Про це повідомляє The Guardian.

Ще 79 людей борються з травмами в лікарні. Крім того, зниклими безвісті вважаються понад 250 осіб.

Зазначається, що комплекс, який охопила пожежа, складається з восьми 32-поверхових веж, що містять близько 2 тис. квартир, де проживає близько 4,8 тис. людей.

За підозрою у ненавмисному вбивстві заарештовано трьох чоловіків віком від 52 до 68 років. За словами поліції, два директори та один інженер-консультант працювали в будівельній компанії.

Як стверджує поліція, є підстави вважати, що відповідальні особи компанії проявили “грубу недбалість, що призвело до цієї аварії та спричинило неконтрольоване поширення пожежі, що призвело до численних жертв”.