У Тунісі десятки опозиціонерів засудили до 45 років позбавлення волі

Десятки туніських політичних діячів засудили в апеляції до 45 років позбавлення волі за змову проти держави.

Про це пише France24 з посиланням на місцеві ЗМІ.

Правозахисні групи назвали судовий процес політично мотивованим.

Майже 40 обвинувачених, багато з яких є критиками президента Каїса Саїда, були засуджені до 66 років у квітні за “змову проти державної безпеки” та “приналежність до терористичної групи”.

У п'ятницю Саїд засудив резолюцію Європейського парламенту щодо прав людини, яка закликає до звільнення його критиків, назвавши її “відвертим втручанням”. Євродепутати, зокрема, закликали до звільнення Соні Дахмані – адвокатки та популярної критикині Саїда. Жінку вчора звільнили з в’язниці, але вона залишається під судовим наглядом.

60-річну Дахмані заарештували чоловіки в масках у травні 2024 року, їй висунили обвинувачення через коментарі на радіо та телебаченні, в яких вона засуджувала расизм у Тунісі. Адвокатку засудили щонайменше у трьох справах, зокрема за законом, прийнятим Саїдом у 2022 році, який забороняє “поширення неправдивих новин”.

У резолюції Європейського парламенту міститься заклик до скасування закону, “який призвів до судового переслідування за висловлення думки, та всіх зловживань законодавством, що використовуються для обмеження свобод”.

Ремарки Саїда пролунали через два дні після того, як він викликав посла ЄС за “недотримання дипломатичних правил” у північноафриканській країні. Яку саме країну представляв посол – невідомо.