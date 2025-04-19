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У Тунісі в справі про держзраду засудили десятки людей

Серед обвинувачених - експолітики, журналісти і топпосадовці. 

У Тунісі в справі про держзраду засудили десятки людей
Палац правосуддя у Тунісі
Фото: EPA/UPG

Туніський суд засудив десятки людей до тюремного ув'язнення на строк від 13 до 66 років, звинувачених у "змові проти безпеки держави".

Як пише Bloomberg, підсудних, у тому числі колишніх політиків, журналістів і колишнього голову центрального банку, судили за звинуваченнями у тероризмі та змові проти внутрішньої та зовнішньої безпеки держави.

Усього засудили понад 40 осіб. Вирок негайно набуває чинності щодо тих, кого судять заочно, деякі з яких уже перебувають у вигнанні, а деякі втекли з Тунісу. Щонайменше шість із засуджених вже рік перебувають у СІЗО, але навіть їх скерували стежити за процесом онлайн, а не поставати перед судом.

Серед підсудних – відомі політики та бізнесмени, зокрема Газі Чауаші, співзасновник світської партії "Демократична течія", Абдельхамід аль-Джелассі з поміркованої ісламістської партії "Еннахда" та бізнесмен і лобіст Камаль Елтаїф.

Рішення ґрунтувалося на звинуваченнях, пов’язаних із змовою проти внутрішньої та зовнішньої безпеки держави, створенням терористичних організацій і приєднання до них, а також спробою "замінити державні інституції або підбурити жителів збройно діяти один проти одного".

  • Улітку минулого року одразу четверо опозиційних політиків, які мали брати участь у президентських виборах в Тунісі, були засуджені до восьми місяців за ґратами за звинуваченнями у купівлі голосів.
  • А вже восени Каїс Саїд був інавгурований на посаді президента Тунісу. Cаїда обрали на другий термін після місячних репресій і арештів низки його політичних супротивників. 
  • Переобрання Саїда 7 жовтня відбулося після бурхливого першого терміну, протягом якого він призупинив роботу парламенту країни, переписав конституцію після Арабської весни та ув’язнив десятки своїх критиків у політиці, ЗМІ, бізнесі та громадянському суспільстві. 
  • Політик виправдовував репресії необхідністю боротьби з корупцією та ворогами держави, використовуючи популізм, аби здобути прихильність населення. 
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