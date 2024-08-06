У Тунісі чотири кандидати в президенти отримали тюремні вироки

Одразу четверо опозиційних політиків, які мали брати участь у президентських виборах в Тунісі, були засуджені до восьми місяців за ґратами за звинуваченнями у купівлі голосів.

Як повідомляє Reuters, усі чотири потенційні суперники нинішнього глави держави Каїса Саїда були позбавлені права балотуватися на волевиявлення, що заплановане 6 жовтня.

Інші ймовірні кандидати скаржаться на те, що виборча комісія почала вимагати від них для подання документів запис з поліцейського реєстру, який може видати лише міністр внутрішніх справ.

Каїс Саїд відкидає звинувачення в усуненні політичних конкурентів та стверджує, що для всіх кандидатів існують рівні можливості, які ніхто не обмежував.