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У Тунісі чотири кандидати в президенти отримали тюремні вироки

Чинний глава держави позбувся конкурентів.

У Тунісі чотири кандидати в президенти отримали тюремні вироки
Президент Тунісу Каїс Саїд
Фото: EPA/UPG

Одразу четверо опозиційних політиків, які мали брати участь у президентських виборах в Тунісі, були засуджені до восьми місяців за ґратами за звинуваченнями у купівлі голосів.

Як повідомляє Reuters, усі чотири потенційні суперники нинішнього глави держави Каїса Саїда були позбавлені права балотуватися на волевиявлення, що заплановане 6 жовтня.

Інші ймовірні кандидати скаржаться на те, що виборча комісія почала вимагати від них для подання документів запис з поліцейського реєстру, який може видати лише міністр внутрішніх справ. 

Каїс Саїд відкидає звинувачення в усуненні політичних конкурентів та стверджує, що для всіх кандидатів існують рівні можливості, які ніхто не обмежував.

  • Саїд обіймає посаду президента з 2019 року. У 2021 він розпустив парламент та наділив себе надзвичайними повноваженнями, що сприйняли як державний переворот та повернення до диктатури.
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