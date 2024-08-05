Управління служб внутрішнього нагляду ООН провело розслідування щодо 19 співробітників, яких Ізраїль звинуватив в участі в нападі.

Розслідування ООН виявило, що 9 співробітників БАПОР “можливо” були причетні до нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року

Розслідування ООН виявило, що дев’ять співробітників її головного агентства гуманітарної допомоги Палестині, БАПОР, “можливо” були причетні до нападу ХАМАС на Ізраїль, який відбувся 7 жовтня 2023 року.

Про це повідомляє CNN.

“Розслідування було розпочато в січні після того, як Ізраїль звинуватив деяких співробітників БАПОР в участі в нападі, в результаті якого загинули 1200 людей в Ізраїлі. Слідчі ООН не змогли поговорити з обвинуваченими, хоча деякі з них відповіли на письмові запитання”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомила представниця БАПОР жульєтта Тума, деякі з цих дев'яти співробітників були звільнені в січні, коли Ізраїль зробив свої звинувачення, а інші - після нових звинувачень цієї весни.

Управління служб внутрішнього нагляду ООН (OIOS) провело розслідування щодо 19 співробітників, яких Ізраїль звинуватив в участі в нападі.

“Докази, отримані OIOS, свідчать про те, що співробітники БАПОР могли бути причетні до збройних нападів 7 жовтня 2023 року”, — йдеться в заяві OIOS. У ще дев’яти випадках OIOS заявило, що доказів було “недостатньо” для звільнення співробітників, але “в належний час будуть вжиті відповідні заходи”. В останньому випадку OIOS не отримало жодних доказів на підтримку тверджень про причетність співробітника.

В свою чергу, речник Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Надав Шошані заявив: “9 ваших співробітників могли брати участь у найбільшій різанині євреїв з часів Голокосту”.