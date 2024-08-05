Російська генпрокуратура внесла фонд до реєстру так званих небажаних організацій.

У Росії заборонять німецький фонд Конрада Аденауера. Для цього генпрокуратура внесла фонд до реєстру так званих небажаних організацій, передає "Радіо Свобода".

Відповідно, після таких дій генпрокуратури діяльність організації у РФ буде заборонена, а співпраця з фондом може спричинити кримінальне переслідування.

На думку російської прокуратури, фонд Аденауера "розповсюджує матеріали, що дискредитують керівництво Російської Федерації, внутрішню та зовнішню політику, яку він проводить, роботу правоохоронних органів, судову систему".

Також у РФ заборонили три європейські організації: французьку "Асамблея народів Кавказу", польський фонд OSTMOST, який виступає проти війни в Україні, та швейцарську школу іноземних мов Education First.

Фонд Аденауера близький до однієї з найбільших політичних партій Німеччини – Християнсько-демократичного союзу (ХДС). Серед завдань фонду - політична освіта, розвиток міжнародного співробітництва у політичній, громадянській та культурній сферах, сприяння розвитку демократії, правової держави та соціальної ринкової економіки.

Під егідою фонду також проходять проекти з вивчення християнської історії Німеччини, він видає гранти для публікацій та конференцій, стипендії для студентів, науковців та журналістів.

Фонд Аденауера має понад 70 представництв і проєктів у більш ніж 120 країнах світу. У Росії її представництво фонду працювало з 1990 року.