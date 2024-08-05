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В Армії оборони Ізраїлю заявили про ліквідацію міністра економіки ХАМАСу

Абеда Аль-Зері відіграв важливу роль у керуванні зусиллями бойовиків "щодо захоплення контролю над гуманітарною допомогою", заявили у ЦАХАЛі.

В Армії оборони Ізраїлю заявили про ліквідацію міністра економіки ХАМАСу
Фото: EPA/UPG

Армія оборони Ізраїлю ліквідувала міністра економіки ХАМАСу Абеда Аль-Зері.

Про це йдеться у дописі ЦАХАЛу на соцплатформі X.

“Абед Аль-Зері ‒ терорист ХАМАСу, який перешкоджав доставці гуманітарної допомоги мирним жителям Гази”, ‒ зазначили військові.

Аль-Зері працював у відділі виробництва військового крила теругруповання і працював міністром економіки ХАМАСу у Газі.

У ЦАХАЛі зазначають, що міністр відіграв важливу роль у керуванні зусиллями ХАМАСу щодо захоплення контролю над гуманітарною допомогою, що надходить до Гази, та в управлінні контрольованими ХАМАСом ринками. Крім того, він відповідав за розподіл палива, газу та коштів на терористичні цілі.

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