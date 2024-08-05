В Армії оборони Ізраїлю заявили про ліквідацію міністра економіки ХАМАСу

Армія оборони Ізраїлю ліквідувала міністра економіки ХАМАСу Абеда Аль-Зері.
Про це йдеться у дописі ЦАХАЛу на соцплатформі X.
“Абед Аль-Зері ‒ терорист ХАМАСу, який перешкоджав доставці гуманітарної допомоги мирним жителям Гази”, ‒ зазначили військові.
Аль-Зері працював у відділі виробництва військового крила теругруповання і працював міністром економіки ХАМАСу у Газі.
У ЦАХАЛі зазначають, що міністр відіграв важливу роль у керуванні зусиллями ХАМАСу щодо захоплення контролю над гуманітарною допомогою, що надходить до Гази, та в управлінні контрольованими ХАМАСом ринками. Крім того, він відповідав за розподіл палива, газу та коштів на терористичні цілі.
🔴ELIMINATED: Abed Al-Zeriei—a Hamas terrorist who stopped humanitarian aid from reaching Gazan civilians.— Israel Defense Forces (@IDF) August 5, 2024
Al-Zeriei was involved in the Manufacturing Department of Hamas’ Military Wing and Hamas’ Minister of Economy in Gaza.
He had a significant role in directing Hamas'… pic.twitter.com/MAQTGxgOa4
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