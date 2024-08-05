Протести і напади у Британії: прем'єр пов'язав насильство з ультраправими бандитами

Цими вихідними в містах Великої Британії у зв'язку з заворушеннями на протестах заарештували не менше 150 людей. Комітет реагування на надзвичайні ситуації країни сьогодні збереться на екстрену зустріч, пише BBC.

У Ротерхемі агресивний натовп напав на готель, де розміщені біженці. Насильство вирувало й у Тамворті, Мідлсбро, Болтоні, Галлі та Веймуті.

5 серпня на засіданні комітету реагування на надзвичайні ситуації мають надати уряду оновлені дані про заворушення. Участь у ньому візьмуть міністри, державні службовці, поліція, розвідка.

Прем'єр-міністр Кір Стармер укотре засудив напади, зокрема на мечеті та мусульманські громади.

"Інші спільноти меншин зазнавали нападів, нацистське вітання на вулицях, напади на поліцію, необґрунтоване насильство разом із расистською риторикою, тому ні, я не буду соромитися називати це тим, чим воно є: ультраправі бандити", – сказав він.

Протести в Великій Британії