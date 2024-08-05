Протести і напади у Британії: прем'єр пов'язав насильство з ультраправими бандитами

Цими вихідними в містах Великої Британії у зв'язку з заворушеннями на протестах заарештували не менше 150 людей. Комітет реагування на надзвичайні ситуації країни сьогодні збереться на екстрену зустріч, пише BBC.
У Ротерхемі агресивний натовп напав на готель, де розміщені біженці. Насильство вирувало й у Тамворті, Мідлсбро, Болтоні, Галлі та Веймуті.
5 серпня на засіданні комітету реагування на надзвичайні ситуації мають надати уряду оновлені дані про заворушення. Участь у ньому візьмуть міністри, державні службовці, поліція, розвідка.
Прем'єр-міністр Кір Стармер укотре засудив напади, зокрема на мечеті та мусульманські громади.
"Інші спільноти меншин зазнавали нападів, нацистське вітання на вулицях, напади на поліцію, необґрунтоване насильство разом із расистською риторикою, тому ні, я не буду соромитися називати це тим, чим воно є: ультраправі бандити", – сказав він.
Протести в Великій Британії
- 29 липня юнак напав на дитячий танцювальний клуб. Нападник убив трьох дівчаток семи, дев'яти і шести років, поранив ще 11. Після цього в місті почалися антиісламські протести – у зв'язку з походженням нападника. Нападником виявився 17-річний хлопець, а його злочин не пов'язали із тероризмом. Юнак був народжений на території Великої Британії, а його зв'язку з терористами не встановили.
- Заворушення тривають до нині і супроводжуються нападами на правоохоронців.
- Протести вийшли за межі Саутпорта. Ультраправі протестували й в Лондоні, де також відбулися сутички з поліцією. Правоохоронці затримали близько 100 мітингарів.
- Кір Стармер дорікнув офісам соціальних мереж за те, що вони не перешкоджали поширенню дезінформації про напад. Він вважає, що до насильства закликали онлайн.