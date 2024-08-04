Німецькі та шведські винищувачі перехопили російські літаки над Балтійським морем

Німецькі та шведські літаки перехопили російські винищувачі над Балтійським морем.

Про це повідомили у мережі "Х" ВПС Німеччини.

"Разом із партнером по НАТО Швецією два німецькі Eurofighter з місії НАТО VAPB вилетіли на Alpha Scramble (операцію з перехоплення - ред.). Були ідентифіковані два російські Су-30 пілоти яких поводилися недружньо, але неагресивно", — ідеться у дописі.

Відомо, що інцидент стався напередодні, 3 серпня.