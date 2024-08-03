У ніч на 3 серпня Росію атакували безпілотники, пожежі внаслідок влучання зафіксовані у Морозовському та Кам’янському районах. Влада РФ традиційно начебто збила всі дрони.

Про це інформують росЗМІ.

Зокрема, внаслідок атаки безпілотників у Морозовську Ростовської області постраждав військовий аеродром окупантів. Очевидці припускають, що, судячи з детонації, горить склад боєприпасів, або цистерни з паливом.

У Кам'янському районі Ростовської області через атаку БпЛА загорілися цистерни з паливом на комбінаті "Атлас, який спеціалізується на зберіганні нафтопродуктів та постачає їх російській армії.

Губернатор Ростовської області підтвердив, що постраждалих немає, але масштаби пожежі викликають занепокоєння.

У Міноборони РФ все стабільно — протягом ночі на території РФ засобами ППО нібито перехоплено та знищено 36 БПЛА літакового типу над Ростовською, вісім над Курською, дев'ять над Бєлгородською, 17 над Орловською, два над Рязанською областями, по одному БПЛА над Воронезькою областю, Азовським морем і Краснодарським краєм.