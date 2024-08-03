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Росія вбила трьох жителів Донеччини, ще восьмеро зазнали поранень

Від початку російського вторгнення в Донецькій області загинули 2119 цивільних.

Росія вбила трьох жителів Донеччини, ще восьмеро зазнали поранень
Наслідки обстрілу Донеччини
Фото: Донецька ОВА

За минулу добу російські окупанти поранили вісьмох цивільних в Донецькій області. Троє людей загинули.

Про це повідомляє очільник Донейької ОВА Вадим Філашкін.

"Росіяни вбили 3 жителів Донеччини: 2 у Катеринівці і 1 у Новогродівці. Ще 8 людей в області за добу дістали поранення", — написав очільник ОВА.

Від початку російського вторгнення в Донецькій області загинули 2119 цивільних, 5550 зазнали поранень.

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

  • 2 серпня армія РФ скинула дві авіабомби на житловий кварталі міста Мирноград Донецької області. Унаслідок авіаударів постраждала жінка і двоє дітей.
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