Росія вбила трьох жителів Донеччини, ще восьмеро зазнали поранень

Від початку російського вторгнення в Донецькій області загинули 2119 цивільних.

За минулу добу російські окупанти поранили вісьмох цивільних в Донецькій області. Троє людей загинули.

Про це повідомляє очільник Донейької ОВА Вадим Філашкін.

"Росіяни вбили 3 жителів Донеччини: 2 у Катеринівці і 1 у Новогродівці. Ще 8 людей в області за добу дістали поранення", — написав очільник ОВА.

Від початку російського вторгнення в Донецькій області загинули 2119 цивільних, 5550 зазнали поранень.

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.