В Одесі чоловік та жінка затримані за побиття поліцейської через вручення повістки

Водій автівки, який мав отримати сповіщення від ТЦК, втік з місця події.

Поліція Одещини на своєму сайті повідомила про затримання в обласному центрі 42-річної жінки та 43-річного чоловіка. Їх звинувачують у нападі на патрульну під час виконання нею службових обов'язків.

Інцидент стався під час перевірки документів у водія автомобіля KIA, яка виявила непроходження ним військово-лікарської комісії. Чоловік відмовився від отримання повістки та разом зі своїм братом спровокував конфлікт, до якого долучилася перехожа.

На відео з боді-камер зафіксовано, що зловмисник повалив патрульну на землю, а жінка завдала тій ударів по голові. Також фігурант справи вибігав на проїжджу частину та заважав руху транспорту.

Затриманим інкримінували насильство щодо працівника правоохоронного органу, Приморська окружна прокуратура Одеси вирішує питання щодо повідомлення про підозру. Також їх звинувачують в адміністравних порушеннях - дрібному хуліганстві та злісній непокорі вимозі поліцейського. Чоловік додатково понесе покарання за порушення правил дорожнього руху пішоходом.

Водій КІА, за якого вступилися фігуранти конфлікту, втік з місця події. Його місцеперебування встановлюється поліцією.