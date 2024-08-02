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Російські окупанти атакували за день 11 громад Сумщини

Внаслідок російських ударів поранено двох мирних мешканців області.

Російські окупанти атакували за день 11 громад Сумщини
Російські окупанти атакували за день 11 громад Сумщини (архівне фото)
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 2 серпня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Ворожбянська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська та Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 27 обстрілів Сумської області, під час яких пролунали 122 вибухи. 

Зокрема, по Новослобідській громаді росіяни вдарили безпілотниками, поранення отримали 2 цивільні особи.

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Хотінську громаду окупанти атакували дронами, НУРСами та НАРами і мінометами.

По Миропільській громаді російська армія вдарила з мінометів та РСЗВ, а по Білопільській та Краснопільській - з мінометів та дронами.

Також дроном атакували Есманьську громаду, а Юнаківську - КАБами та РСЗВ.

Великописарівську та Середино-Будську громади російські військові атакували мінометами, а Шалигинську та Ворожбянську - з артилерії.

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