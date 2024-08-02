Зеленський аносував рішення щодо зайвої бюрократії у Збройних силах

Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення розповів про підготовку нових та інноваційних рішень для військовослужбовців, щоб знизити рівень бюрократії в підрозділах ЗСУ.

"Провів нараду з командою Міністерства оборони України. Готуємо нові абсолютно сучасні рішення для наших воїнів, які точно приберуть зайву бюрократію та паперову роботу з підрозділів. Уже скоро ці рішення будуть презентовані нашому суспільству", — заявив Зеленський.

За слвами Президента, відповідні рішення матимуть "інноваційний вигляд". Також Президент заслухав доповіді керівників ГУР і Міноборони.

"Умєров, зокрема, доповів щодо нашої співпраці з Туреччиною, а також про будівництво наших корветів для України. Цю нашу співпрацю ми продовжуватимемо", — сказав президент.

Окрім того, він провів нараду з представниками МЗС щодо зовнішньополітичних можливостей України. "Щоб тримати Україну у фокусі світової уваги, збільшувати підтримку", — наголосив Зеленський.