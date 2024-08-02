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Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації у військах бронеавтомобіль “Джура”

Залежно від призначення бронеавтомобіль можуть виготовляти у різних конфігураціях.

Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації у військах бронеавтомобіль “Джура”
Фото: Міноборони

Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації у військах бронеавтомобіль “Джура”. Про це повідомляє пресслужба міністерства. 

“Джура” має шасі Toyota Land Cruiser 70, на яке встановили спеціально розроблену бронекапсулу. 

Бронеавтомобіль є компактним, з відносно невеликою масою, що полегшує його прохідність. 

Залежно від призначення бронеавтомобіль можуть виготовляти у різних конфігураціях бронекабіни та багажного відділення: транспорт для розвідки та патрулювання, для виконання завдань логістики, проведення евакуації поранених тощо.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Міноборони закупить наземні дрони-камікадзе вітчизняного виробництва. Оборонне відомство уклало угоди з українським виробником на постачання наземних дронів-камікадзе та снарядів на понад 3,7 мільярда гривень.

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