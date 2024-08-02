Залежно від призначення бронеавтомобіль можуть виготовляти у різних конфігураціях.

Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації у військах бронеавтомобіль “Джура”. Про це повідомляє пресслужба міністерства.

“Джура” має шасі Toyota Land Cruiser 70, на яке встановили спеціально розроблену бронекапсулу.

Бронеавтомобіль є компактним, з відносно невеликою масою, що полегшує його прохідність.

Залежно від призначення бронеавтомобіль можуть виготовляти у різних конфігураціях бронекабіни та багажного відділення: транспорт для розвідки та патрулювання, для виконання завдань логістики, проведення евакуації поранених тощо.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Міноборони закупить наземні дрони-камікадзе вітчизняного виробництва. Оборонне відомство уклало угоди з українським виробником на постачання наземних дронів-камікадзе та снарядів на понад 3,7 мільярда гривень.