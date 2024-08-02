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До України повернули тіла 250 загиблих Захисників

Вдалося повернути тіла загиблих Захисників з із шести напрямків фронту, а також з Маріуполя, Горлівки та з моргів на території держави-агресорки. 

До України повернули тіла 250 загиблих Захисників
Повернення тіл загиблих Захисників
Фото: Координаційний штаб

В Україну повернули тіла 250 полеглих Оборонців. На рідну землю вдалося повернути тіла загиблих Захисників з Луганського, Бахмутського, Мар’їнського, Авдіївського, Херсонського, Запорізького напрямків, а також з Маріуполя, Горлівки та з моргів на території держави-агресорки. 

Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Репатріація тіл відбулася за сприяння Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями. 

Передача тіл загиблих військових здійснювалася відповідно до норм Женевських конвенцій. 

Повернення тіл загиблих Героїв
Фото: Координаційний штаб
Повернення тіл загиблих Героїв

Повернення тіл загиблих Героїв
Фото: Координаційний штаб
Повернення тіл загиблих Героїв

Репатрійовані тіла та останки будуть перевезені до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих. 

Тіла Оборонців після ідентифікації будуть передані їхнім рідним для гідного поховання.

Востаннє повернення тіл загиблих Героїв відбулося у червні. Тоді додому на вічний спочинок повернулися 254 Захисники. 

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