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В Україну повернули тіла 254 полеглих оборонців

Більшість Захисників, тіла яких вдалося репатріювати,  воювали на Донецькому напрямку.

В Україну повернули тіла 254 полеглих оборонців
Повернення тіл захисників
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

В Україну повернули тіла 254 полеглих оборонців.  Зокрема вдалося репатріювати тіла 221 Захисника, що воювали на Донецькому напрямку, 25 полеглих воїнів на Запорізькому напрямку, 4 полеглих Оборонця з Луганського напрямку та 4 загиблих воїна, тіла яких передані з моргів на території РФ.

Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. 

"Репатріація тіл відбулася за сприяння Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями", – йдеться у повідомленні. 

Повернення тіл захисників
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Повернення тіл захисників
Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.Після ідентифікації тіла наших Оборонців передадуть родинам для гідного поховання.

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