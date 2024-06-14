В Україну повернули тіла 254 полеглих оборонців. Зокрема вдалося репатріювати тіла 221 Захисника, що воювали на Донецькому напрямку, 25 полеглих воїнів на Запорізькому напрямку, 4 полеглих Оборонця з Луганського напрямку та 4 загиблих воїна, тіла яких передані з моргів на території РФ.

Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

"Репатріація тіл відбулася за сприяння Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями", – йдеться у повідомленні.

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Повернення тіл захисників

Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.Після ідентифікації тіла наших Оборонців передадуть родинам для гідного поховання.