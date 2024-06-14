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"Став плюс" – стартувала перша публічна кампанія рекрутингу до ГУР

Крім підрозділів активних дій воєнної розвідки, шукають також технічних спеціалістів, чиї знання допоможуть нищити ворога ще ефективніше.

"Став плюс" – стартувала перша публічна кампанія рекрутингу до ГУР
Став плюс
Фото: ГУР

Стартувала перша публічна рекрутингова кампанію до складу підрозділів Головного управління розвідки Міністерства оборони України – "Став плюс".

Як інформують у пресслужбі ГУР, про її старт заявив представник української воєнної розвідки Андрій Юсов.

"До команди Головного управління розвідки можна і треба долучатись. Тому сьогодні, згідно з розпорядженням начальника ГУР МО України генерал-лейтенанта Кирила Буданова, маю честь оголосити про першу всеукраїнську публічну кампанію з рекрутингу. Ми стаємо на новий рівень і хочемо забезпечити доступ нових фахівців. Світ змінюється, як і воєнна розвідка", – повідомив Андрій Юсов.

Для служби у підрозділах активних дій ГУР МОУ потенційні кандидати повинні мати хорошу фізичну форму, бути витривалими, вміти орієнтуватися у стресових ситуаціях. Вік рекрутів може складати від 18 до 40 років.

У ГУР наголосили, що, крім підрозділів активних дій воєнної розвідки, шукають також технічних спеціалістів, чиї знання допоможуть нищити ворога ще ефективніше.

"Ми дуже зацікавлені у спеціалістах технічних галузей. А також в операторах БПЛА різного типу – як таких, що вже є на озброєнні, так і новітніх зразків", – заявив представник відповідного підрозділу.

Також на презентації розповіли про алгоритм подачі заявки на проходження військової служби у підрозділах воєнної розвідки.

Спершу потенційний кандидат має заповнити анкету. Її можна знайти:

  • на офіційному сайті Головного управління розвідки України в розділі «Кар’єра»;
  • у розділі «військовий рекрутинг» на онлайн-платформі Lobby-X;
  • на верифікованих сторінках ГУР МО України та його підрозділів у соціальних мережах (серед них – Секретний рекрутер);
  • на рекрутинговій платформі Міністерства оборони України.
  • Також перейти на анкету можна також за QR-кодом на рекламних оголошеннях та банерах, які наразі вже розміщені в усіх великих містах України.

Після заповнення анкети кандидатура рекрута потрапляє на розгляд. Далі у разі успішного проходження першого етапу з кандидатом зв’язуються у термін від одного до 10-ти днів.

"Найбільш боєздатні підрозділи складаються зі звичайних людей. Елітою їх робить висока мотивація та чітке усвідомлення остаточної мети. Це – перемога України", – наголосили у ГУР. 

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