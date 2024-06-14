Стартувала перша публічна рекрутингова кампанію до складу підрозділів Головного управління розвідки Міністерства оборони України – "Став плюс".
Як інформують у пресслужбі ГУР, про її старт заявив представник української воєнної розвідки Андрій Юсов.
"До команди Головного управління розвідки можна і треба долучатись. Тому сьогодні, згідно з розпорядженням начальника ГУР МО України генерал-лейтенанта Кирила Буданова, маю честь оголосити про першу всеукраїнську публічну кампанію з рекрутингу. Ми стаємо на новий рівень і хочемо забезпечити доступ нових фахівців. Світ змінюється, як і воєнна розвідка", – повідомив Андрій Юсов.
Для служби у підрозділах активних дій ГУР МОУ потенційні кандидати повинні мати хорошу фізичну форму, бути витривалими, вміти орієнтуватися у стресових ситуаціях. Вік рекрутів може складати від 18 до 40 років.
У ГУР наголосили, що, крім підрозділів активних дій воєнної розвідки, шукають також технічних спеціалістів, чиї знання допоможуть нищити ворога ще ефективніше.
"Ми дуже зацікавлені у спеціалістах технічних галузей. А також в операторах БПЛА різного типу – як таких, що вже є на озброєнні, так і новітніх зразків", – заявив представник відповідного підрозділу.
Також на презентації розповіли про алгоритм подачі заявки на проходження військової служби у підрозділах воєнної розвідки.
Спершу потенційний кандидат має заповнити анкету. Її можна знайти:
- на офіційному сайті Головного управління розвідки України в розділі «Кар’єра»;
- у розділі «військовий рекрутинг» на онлайн-платформі Lobby-X;
- на верифікованих сторінках ГУР МО України та його підрозділів у соціальних мережах (серед них – Секретний рекрутер);
- на рекрутинговій платформі Міністерства оборони України.
- Також перейти на анкету можна також за QR-кодом на рекламних оголошеннях та банерах, які наразі вже розміщені в усіх великих містах України.
Після заповнення анкети кандидатура рекрута потрапляє на розгляд. Далі у разі успішного проходження першого етапу з кандидатом зв’язуються у термін від одного до 10-ти днів.
"Найбільш боєздатні підрозділи складаються зі звичайних людей. Елітою їх робить висока мотивація та чітке усвідомлення остаточної мети. Це – перемога України", – наголосили у ГУР.
- У червні Міністерство оборони України запустило проєкт набору громадян, які хочуть служити операторами безпілотників.
- У травні найпопулярнішими вакансіями в ЗСУ були розвідники й оператори дронів.