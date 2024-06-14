Крім підрозділів активних дій воєнної розвідки, шукають також технічних спеціалістів, чиї знання допоможуть нищити ворога ще ефективніше.

Стартувала перша публічна рекрутингова кампанію до складу підрозділів Головного управління розвідки Міністерства оборони України – "Став плюс".

Як інформують у пресслужбі ГУР, про її старт заявив представник української воєнної розвідки Андрій Юсов.

"До команди Головного управління розвідки можна і треба долучатись. Тому сьогодні, згідно з розпорядженням начальника ГУР МО України генерал-лейтенанта Кирила Буданова, маю честь оголосити про першу всеукраїнську публічну кампанію з рекрутингу. Ми стаємо на новий рівень і хочемо забезпечити доступ нових фахівців. Світ змінюється, як і воєнна розвідка", – повідомив Андрій Юсов.

Для служби у підрозділах активних дій ГУР МОУ потенційні кандидати повинні мати хорошу фізичну форму, бути витривалими, вміти орієнтуватися у стресових ситуаціях. Вік рекрутів може складати від 18 до 40 років.

У ГУР наголосили, що, крім підрозділів активних дій воєнної розвідки, шукають також технічних спеціалістів, чиї знання допоможуть нищити ворога ще ефективніше.

"Ми дуже зацікавлені у спеціалістах технічних галузей. А також в операторах БПЛА різного типу – як таких, що вже є на озброєнні, так і новітніх зразків", – заявив представник відповідного підрозділу.

Також на презентації розповіли про алгоритм подачі заявки на проходження військової служби у підрозділах воєнної розвідки.

Спершу потенційний кандидат має заповнити анкету. Її можна знайти:

на офіційному сайті Головного управління розвідки України в розділі «Кар’єра»;

у розділі «військовий рекрутинг» на онлайн-платформі Lobby-X;

на верифікованих сторінках ГУР МО України та його підрозділів у соціальних мережах (серед них – Секретний рекрутер);

на рекрутинговій платформі Міністерства оборони України.

Також перейти на анкету можна також за QR-кодом на рекламних оголошеннях та банерах, які наразі вже розміщені в усіх великих містах України.

Після заповнення анкети кандидатура рекрута потрапляє на розгляд. Далі у разі успішного проходження першого етапу з кандидатом зв’язуються у термін від одного до 10-ти днів.

"Найбільш боєздатні підрозділи складаються зі звичайних людей. Елітою їх робить висока мотивація та чітке усвідомлення остаточної мети. Це – перемога України", – наголосили у ГУР.