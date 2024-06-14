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​Сили оборони ліквідували 1250 окупантів і майже 50 ворожих артсистем за добу

Вдалося знищити 16 одиниць спецтехніки та 8 танків.

​Сили оборони ліквідували 1250 окупантів і майже 50 ворожих артсистем за добу
Український прикордонник за роботою
Фото: Скріншот з відео

Протягом доби Сили оборони ліквідували 26 бойових броньованих машин ворога і 2 реактивні системи залпового вогню.

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.06.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 524 060 (+1250) осіб,
  • танків ‒ 7936 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15234 (+26) од,
  • артилерійських систем – 13818 (+48) од,
  • РСЗВ – 1101 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 849 (+3) од,
  • літаків – 359 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11097 (+22),
  • крилаті ракети ‒ 2286 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни ‒ 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 18854 (+60) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2310 (+16).

Втрати російських військ
Фото: Генштаб
Втрати російських військ

Дані уточнюються.

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