На Покровському напрямку російські загарбники 32 рази намагалися прорвати українську оборону, - Генштаб

На Покровському напрямку знищено один танк, бойову броньовану машину, гармату та автомобіль росіян.

Станом на 22:00 13 червня відбулося 87 бойових зіткнень. Ситуація залишається напруженою, проте, контрольованою. Українські військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдають йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Впродовж доби Сили оборони уразили вісім районів зосередження особового складу противника, один засіб ППО, дві артилерійські системи та станцію РЕБ.

Разом з тим, російські загарбники завдали по території України три ракетні із застосуванням чотирьох ракет та 54 авіаційні удари із застосуванням 73 КАБів, задіяли 613 дронів-камікадзе. Також ворог здійснив понад 2500 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах із застосуванням артилерії, мінометів, стрілецької зброї та озброєння бойових машин.

На Харківському напрямку ворог чотири рази атакував неподалік Глибокого, Тихого та Вовчанська. Три штурмові дії агресора успішно відбито нашими захисниками. Триває бій в районі Вовчанська. Ситуація контрольована.

На Куп’янському напрямку противник здійснив чотири спроби відтіснити наші підрозділи із займаних позицій в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Стельмахівка та Берестове. Успіху не мав. Втрат позицій і територій не допущено.

На Лиманському напрямку російські загарбники шість разів намагалися просунутися в районах Греківки та Невського. Всі атаки відбито українськими захисниками. Ситуація контрольована.

На Сіверському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Штурмові дії в районі Верхньокам’янського завершились для ворога невдачею.

Одинадцять разів агресор атакував підрозділи Сил оборони на Краматорському напрямку в районах Іванівки, Калинівки, Андріївки та Часового Яру. Всі спроби російських окупантів прорвати наші рубежі були відбиті. Ситуація напружена. Вживаються заходи щодо недопущення просування ворога в глибину нашої території.

Найгарячішою залишається обстановка на Покровському напрямку. Від початку доби російські загарбники 32 рази намагалися вклинитися в бойові порядки захисників України поблизу Новоолександрівки, Євгенівки, Новопокровського, Калинового, Межового, Новоселівки Першої та Яснобродівки. 24 ворожі атаки нашими воїнами відбито. Вісім бойових зіткнень ще продовжуються. Сили оборони докладають максимум зусиль для виснаження та стримування російських загарбників на зазначеному напрямку.

Попередні втрати агресора склали 291 окупант вбитими та пораненими. Знищено один танк, бойову броньовану машину, гармату та автомобіль.

На Курахівському напрямку ситуація залишається напруженою. Від початку доби кількість бойових зіткнень збільшилась до 17. Загарбники намагаються просунутися поблизу населених пунктів Невельське, Красногорівка, Георгіївка та Парасковіївка. 16 ворожих атак успішно відбито Силами оборони. Триває бій в районі Красногорівки. Вживаються заходи щодо стабілізації обстановки.

На Оріхівському напрямку окупанти здійснили три штурмові дії в районі населеного пункту Мала Токмачка. Українські захисники докладають зусиль для стримування просування окупаційних військ.

На Придніпровському напрямку нашими захисниками відбито п’ять атак ворога в районі Кринок. Втрат позицій не допущено.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.