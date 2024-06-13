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Двоє пропагандистів НТВ отримали тяжкі поранення на Донеччині. Один із них помер (оновлено)

У лікарні помер оператор пропагандистського телеканалу.

Двоє пропагандистів НТВ отримали тяжкі поранення на Донеччині. Один із них помер (оновлено)
пропагандист Олексій Івлієв
Фото: НТВ

Двоє співробітників російського пропагандистського телеканалу НТВ отримали тяжкі поранення на Донеччині. Про це повідомили самі пропагандисти. 

Спочатку телеканал заявив, що поранено трьох співробітників, але пізніше уточнив, що третій потерпілий був офіцером-супроводжувачем. Пропагандистів госпіталізували.

Гауляйтер Горлівки повідомив, що пропагандист Олексій Івлієв та його колега зазнали тяжких поранень “під час виконання професійних обов'язків” у селищі Гольмівський.

Головний лікар міської лікарні № 2 Горлівки заявила, що поранені зараз перебувають у комі.

“У них травматична ампутація, відкрита черепномозкова”, – сказала головлікар.

Оновлено. Пізніше стало відомо, що у лікарні помер оператор пропагандистського телеканалу Валерій Кожин. Натомість стан прооперованого “кореспондента” Олексія Івлієва стабільний. 

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