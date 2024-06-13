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Росіяни зруйнували п'ять навчальних закладів та понад 90 житлових будинків на Дніпропетровщині

Кількість постраждалих у Новомосковську збільшилася до шістьох.

Росіяни зруйнували п'ять навчальних закладів та понад 90 житлових будинків на Дніпропетровщині
обстріли Новомосковська
Фото: Сергій Лисак

У четвер, 13 червня, російська армія завдала артилерійських ударів по Новомосковську у Дніпропетровській області, там, за уточненою інформацією, шестеро постраждалих. По Нікопольщині ворог бив дронами.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"У Новомосковську, за уточненою інформацією, шестеро постраждалих. Серед них двоє – діти. Через ворожу атаку пошкоджені 91 приватний будинок, 5 навчальних закладів, газова інфраструктура. Пожежу рятувальники вже загасили", — повідомив очільник ОВА.  

Фото: Сергій Лисак

За інформацією Лисака, під атакою ворожих дронів перебував Нікопольський район. Ворог поцілив по райцентру, Покровській та Червоногригорівській громадах. Понівечена адмінбудівля, підприємство, кафе й будівля, що не експлуатувалася.

Фото: Сергій Лисак

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