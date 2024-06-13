Чоловіки за кордоном мають менше тижня, щоб стати на військовий облік

Згідно Постанови Кабміну, крайній термін, щоб стати на військовий облік – не пізніше 17 червня.

Військовозобов'язані чоловіки, які виїхали з України і не перебувають на військовому обліку, мають менше тижня, щоб стати на нього згідно з новою постановою Кабінету міністрів № 675 від 7 червня 2024 року, пише "Джеркало тижня".

Зокрема, у постанові йдеться, що "громадяни України, які були зняті з військового обліку у зв’язку з вибуттям за межі України на строк більше трьох місяців, зобов’язані протягом 30 днів з дня набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 р. № 563… стати на військовий облік".

Тобто крайній термін для цього – не пізніше 17 червня.

Військовозобов'язані можуть це зробити, особисто прибувши до центру територіального комплектування та соціальної підтримки.

Також можна подати заяву про взяття на військовий облік у довільній формі до ТЦК, Центрального управління або регіонального органу СБУ, а також відповідного підрозділу розвідувальних органів, яким громадянина зняли з військового обліку.Разом із заявою треба подати додаток 4 до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а також копію першої сторінки закордонного паспорта.

Заяву із вказаними додатками подати у закордонній дипломатичній установі України можна особисто разом із закордонним паспортом. Останній після прийняття заяви повернуть. Також заяву можна подати за допомогою засобів поштового зв’язку разом з копією першої сторінки свого закордонного паспорта.

Водночас, дипломатична установа надішле заяву та відповідні документи на електронну пошту ТЦК, управління СБУ чи підрозділу розвідувальних органів.