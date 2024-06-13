Росіяни обстріляли Велетенське на Херсонщині, зафіксовано понад 10 влучань

Російська армія знову обстріляла правобережжя Херсонщини з окупованої частини області, зафіксовано понад десять "прильотів".
Про це повідомили у Херсонській ОВА.
Удень у четвер, 13 червня, російська армія завдала удару по селищу Велетенське Білозірської громади. Унаслідок обстрілу постраждав місцевий мешканець.
"Зафіксовано більше ніж десяток “прильотів”. Через обстріли у селі виникли пожежі. На цю хвилину відомо про одного поранено місцевого жителя. Йому на місці надали необхідну медичну допомогу", — ідеться у повідомленні.
- За добу окупанти обстріляли 20 населених пунктів Херсонської області. Зафіксоване влучання в об'єкти критичної інфраструктури, торгівельний комплекс, адмінбудівлю та автомобілі. Троє осіб отримали поранення.