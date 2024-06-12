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Окупанти за добу атакували 20 населених пунктів Херсонщини, троє людей поранені

Було зафіксоване влучання в об'єкти критичної інфраструктури, торгівельний комплекс, адмінбудівлю та автомобілі.

Окупанти за добу атакували 20 населених пунктів Херсонщини, троє людей поранені
наслідки обстрілу Херсонщини, фото ілюстративне
Фото: Пресслужба Херсонської ОВА

Протягом минулої доби окупанти обстріляли 20 населених пунктів Херсонської області. Зафіксоване влучання в об'єкти критичної інфраструктури, торгівельний комплекс, адмінбудівлю та автомобілі. Троє осіб отримали поранення.

Про таке повідомив начальник Хесронської ОВА Олександр Прокудін. 

"Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Станіслав, Садове, Антонівка, Білозерка, Токарівка, Велетенське, Берегове, Зарічне, Інгулець, Новодмитрівка, Берислав, Тягинка, Нововоронцовка, Осокорівка, Львове, Ольгівка, Михайлівка, Монастирське, Бургунка та місто Херсон", – написав він.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку та 22 приватні будинки. Було зафіксоване влучання в об'єкти критичної інфраструктури, торгівельний комплекс, адмінбудівлю та автомобілі.

Протягом травня армія Росії випустила по Херсонщині понад 26 тисяч снарядів. У області всього пошкоджено або зруйновано майже 29 тисяч цивільних об’єктів, у тому числі 26 тисяч приватних будинків і 1150 житлових будинків.

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