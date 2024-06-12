На ТОТ Херсощини росіяни вивозитимуть сміття лише у громадян РФ, - Центр нацспротиву

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області росіяни будуть вивозити сміття лише у тих мешканців, які мають паспорт РФ.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Окупанти створили “екологічного оператора”, який вивозитиме сміття. Для цього з ним треба переукласти договір як фізичним, так і юридичним особам.
При цьому для укладання договору необхідно мати паспорт РФ та право власності на житло. Юрособи ж мають надати російську реєстрацію підприємства.
“Таким чином вивіз сміття є ще одним елементом тиску на приватні домогосподарства, аби примусити власників інтегруватись в російське правове поле”, - зазначає Центр національного спротиву.
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