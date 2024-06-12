На ТОТ Херсощини росіяни вивозитимуть сміття лише у громадян РФ, - Центр нацспротиву

На ТОТ Херсощини росіяни вивозитимуть сміття лише у громадян РФ (ілюстративне фото)

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області росіяни будуть вивозити сміття лише у тих мешканців, які мають паспорт РФ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Окупанти створили “екологічного оператора”, який вивозитиме сміття. Для цього з ним треба переукласти договір як фізичним, так і юридичним особам.

При цьому для укладання договору необхідно мати паспорт РФ та право власності на житло. Юрособи ж мають надати російську реєстрацію підприємства.

“Таким чином вивіз сміття є ще одним елементом тиску на приватні домогосподарства, аби примусити власників інтегруватись в російське правове поле”, - зазначає Центр національного спротиву.