В Одесі побилися працівники "швидкої" і військові. За справу взялася військова прокуратура

11 червня в Одесі сталася сутичка між працівниками швидкої медичної допомоги і районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Поліція Одеської області повідомила, що бійка сталася близько 13-ої години. Поліцейські встановили й опитали свідків та очевидців. Деяких учасників інциденту запросили до відділку, де з ними працюють правоохоронці.

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону розпочала кримінальне провадження за статтею "хуліганство".

"Попередньо з’ясовано, що 11 червня 2024 року до для встановлення ступеню придатності до військової служби доставлено військовозобов'язаного, який дорогою викликав собі карету швидкої медичної допомоги. У подальшому між медичним працівником та представником РТЦК та СП виник конфлікт, в якому постраждали обидві сторони", - розповіли у прокуратурі.

Позиція медиків

Місцеве видання "Думська" повідомило, що бригада медиків "швидкої" на виклик до ТЦК Київського району, але їх зачинили всередині і не випускали, намагаючись вручити повістки.

Через декілька годин фельдшерів усе-таки випустили - це сталося після того, як до ТЦК з'їхалися їхні колеги з увімкненими сиренами.

Один із фельдшерів розповів «виданню, що так військкомат відреагував на спробу медиків домогтися бронювання від мобілізації.

Якщо у Вінниці, Миколаєві, Івано-Франківську працівники "екстренки" мають бронювання, то їхні одеські колеги - ні. Це питання уже декілька місяців турбує співробітників "швидкої" Одеси. Були з цього приводу зустрічі із керівництвом обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, але чіткої відповіді на свої питання медики не отримали. 11 червня теж відбулася така зустріч. Після неї працівники "швидкої" заявили, що будуть звільнятися з роботи, оскільки низку їхніх колег уже мобілізували. При цьому керівництво просило медиків звернутися до військкомату для оновлення даних, де люди отримували повістки.

Позиція ТЦК

У військкоматі розповіли, що 11 червня їхні співробітники проводили перевірку облікових документів у громадян. Один із відмовився надати документи, що посвідчують особу та військово-облікові документи. У результаті поліція з працівниками військкомату затримали його і доставили в ТЦК.

"Через годину після цього, до Київського РТЦК та СП міста Одеса приїхала група людей у медичному одязі на автомобілі швидкої медичної допомоги. Вони стверджували, що прибули на виклик раніше доставленого до РТЦК та СП громадянина, і наполягали на його госпіталізації. Ці особи посилалися на діагноз, який раніше не був підтверджений лікарями військово-лікарської комісії. Проте, на запит представників Київського РТЦК та СП, надати документи, які б підтвердили їх приналежність до системи охорони здоров’я, вони відмовилися", - йдеться у коментарі військкомату.

У ТЦК заявили, що запідозрили в цьому намір медиків допомогти затриманому ухилитися від військової служби і викликали поліцію.

"Після цього, затримані особи зателефонували на лінію 103 та повідомили про нібито "силове утримання представників екстреної служби" посадовими особами Київського РТЦК та СП міста Одеса... На місце події, окрім представників бригад швидкої допомоги, прибули також невідомі цивільні особи, які спровокували бійку. В результаті інциденту травми отримали як військовослужбовець Київського РТЦК та СП, так і представники екстреної служби", - додали у військкоматі.

У ТЦК запевнили, що співпрацюють зі слідством.