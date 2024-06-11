Україна пропонує Литві створити спільні оборонні підприємства і тестувати продукцію литовських розробників

Говорили також про готовність оперативно ділитися бойовим досвідом українських військових із литовськими виробниками.

Україна пропонує Литві створити спільні оборонні підприємства.

Про це йшлося на та технологічній конференції TechBatt 2024 у Вільнюсі, повідомило Міністерство оборони України.

Про поглиблення співпраці в ОПК говорили заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко і міністр національної оборони Литви Лаурінас Кащунас та його заступниця Грета Моніка Тучкуте.

"Спільні підприємства — це один з ключових напрямів нашого співробітництва. Український досвід та литовська експертиза здатні створювати нові ефективні засоби для переваги над ворогом", – підкреслила Черногоренко.

Сторони говорили також про готовність оперативно ділитися бойовим досвідом українських військових із литовськими виробниками. Україна також виявила зацікавленість у тестуванні продукції литовських розробників.