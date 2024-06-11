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Україна пропонує Литві створити спільні оборонні підприємства і тестувати продукцію литовських розробників

Говорили також про готовність оперативно ділитися бойовим досвідом українських військових із литовськими виробниками.

Україна пропонує Литві створити спільні оборонні підприємства і тестувати продукцію литовських розробників
Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко у Литві
Фото: Міноборони

Україна пропонує Литві створити спільні оборонні підприємства.

Про це йшлося на та технологічній конференції TechBatt 2024 у Вільнюсі, повідомило Міністерство оборони України.

Про поглиблення співпраці в ОПК говорили заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко і міністр національної оборони Литви Лаурінас Кащунас та його заступниця Грета Моніка Тучкуте.

"Спільні підприємства — це один з ключових напрямів нашого співробітництва. Український досвід та литовська експертиза здатні створювати нові ефективні засоби для переваги над ворогом", – підкреслила Черногоренко.

Сторони говорили також про готовність оперативно ділитися бойовим досвідом українських військових із литовськими виробниками. Україна також виявила зацікавленість у тестуванні продукції литовських розробників.

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