ЄС підписав перші гарантійні угоди на 1,4 млрд євро у рамках інвестиційного компонента Ukraine Facility

Європейський Союз підписав перші гарантійні угоди на суму 1,4 млрд євро в рамках інвестиційного компонента програми Ukraine Facility. Тим самим запустив Ukraine Investment Framework, який допоможе прискорити відновлення України, зокрема енергетичної інфраструктури.
Про це повідомила перший віце-прем’єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко під час Міжнародної конференції з відновлення України у Берліні (Ukraine Recovery Conference–2024).
"Нам треба залучати інвестиції в приватний сектор, допомагати бізнесу працювати і розвиватися. Якраз цьому сприятимуть перші угоди на 1,4 млрд євро, підписані з міжнародними та двосторонніми фінансовими інституціями у рамках Ukraine Investment Framework, інвестиційного компонента програми Ukraine Facility. Адже тепер цей інвестиційний інструмент почне працювати, а в Україну почнуть заходити нові інвестори", – зазначила міністерка.
Нові угоди складаються з 1 млрд євро кредитних гарантій і 400 млн євро змішаних фінансових грантів. Вони принесуть користь приватним компаніям, у тому числі малим і середнім підприємствам, муніципалітетам і українським державним підприємствам, а також будуть зосереджені на ремонті, реконструкції та розвитку енергетичної інфраструктури. Інші програми спрямовані на транспортний і муніципальний сектори, доступ до фінансування для малих і середніх підприємств, зокрема тих, які постраждали від війни в деокупованих і прифронтових регіонах.
Для подальшої підтримки зусиль України щодо реформ на шляху до ЄС під час конференції у Берліні Єврокомісія також підписала нові програми технічної допомоги на суму понад 100 млн євро, щоб допомогти просунути реформи в Україні в таких сферах, як децентралізація, освіта та кваліфікація, охорона здоров’я, інтегроване управління кордонами та реагування на кризу.
Україна та ЄС підписали угоду про скасування фінансових зобов’язань України, пов’язаних з її участю в програмах ЄС, які стосуватимуться всіх платежів з 1 січня 2021 року, що заощадить кошти державного бюджету України.
- Завдяки угоді з Європейським Союзом в межах Ukraine Facility, яку ратифікувала Верховна Рада, Україна вже цього року отримає 16 млрд євро.
- 22 травня Україна та ЄС підписали Рамкову угоду для фінансування в межах програми Ukraine Facility. Відповідно до Угоди Україна зобов'язується забезпечити прозорість та контроль щодо використання коштів наданих в межах Ukraine Facility.
- У травні Кабмін схвалив план для програми Ukraine Facility. План містить структурні реформи, зокрема в держуправлінні, енергетиці та аграрній галузі.
- 1 лютого рішення про надання 50 млрд євро Україні прийняли на засіданні Євроради. Кошти надходитимуть до України протягом чотирьох років. На основі щорічного звіту Комісії про реалізацію Механізму для України Європейська Рада щороку проводитиме дебати щодо Механізму з метою надання вказівок.
- З цієї суми 39 млрд євро будуть спрямовані до державного бюджету для посилення макрофінансової стабільності.
- У рамках програми також передбачений спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах, обсяг якого становитиме 8 млрд євро. Фінансування в рамках цього інструменту зможуть отримати інвестори через ЄБРР, ЄІБ та інші міжнародні інституції. Очікується, що реалізація проєктів в межах цього інструменту дозволить залучити додаткові 30 млрд євро інвестицій.