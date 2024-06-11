ЄС підписав перші гарантійні угоди на 1,4 млрд євро у рамках інвестиційного компонента Ukraine Facility

Європейський Союз підписав перші гарантійні угоди на суму 1,4 млрд євро в рамках інвестиційного компонента програми Ukraine Facility. Тим самим запустив Ukraine Investment Framework, який допоможе прискорити відновлення України, зокрема енергетичної інфраструктури.

Про це повідомила перший віце-прем’єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко під час Міжнародної конференції з відновлення України у Берліні (Ukraine Recovery Conference–2024).

"Нам треба залучати інвестиції в приватний сектор, допомагати бізнесу працювати і розвиватися. Якраз цьому сприятимуть перші угоди на 1,4 млрд євро, підписані з міжнародними та двосторонніми фінансовими інституціями у рамках Ukraine Investment Framework, інвестиційного компонента програми Ukraine Facility. Адже тепер цей інвестиційний інструмент почне працювати, а в Україну почнуть заходити нові інвестори", – зазначила міністерка.

Нові угоди складаються з 1 млрд євро кредитних гарантій і 400 млн євро змішаних фінансових грантів. Вони принесуть користь приватним компаніям, у тому числі малим і середнім підприємствам, муніципалітетам і українським державним підприємствам, а також будуть зосереджені на ремонті, реконструкції та розвитку енергетичної інфраструктури. Інші програми спрямовані на транспортний і муніципальний сектори, доступ до фінансування для малих і середніх підприємств, зокрема тих, які постраждали від війни в деокупованих і прифронтових регіонах.

Для подальшої підтримки зусиль України щодо реформ на шляху до ЄС під час конференції у Берліні Єврокомісія також підписала нові програми технічної допомоги на суму понад 100 млн євро, щоб допомогти просунути реформи в Україні в таких сферах, як децентралізація, освіта та кваліфікація, охорона здоров’я, інтегроване управління кордонами та реагування на кризу.

Україна та ЄС підписали угоду про скасування фінансових зобов’язань України, пов’язаних з її участю в програмах ЄС, які стосуватимуться всіх платежів з 1 січня 2021 року, що заощадить кошти державного бюджету України.