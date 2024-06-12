Під час конференціїї із відновлення України Міненерго підписало 12 угод про співпрацю

Під час Міжнародної конференції з відновлення України URC 2024 у Берліні Міненерго уклало 12 важливих угод про співпрацю з фінансовими установами та енергетичними компаніями.
Про це йдеться у повідомленні Міненерго.
Як йдеться у повідомленні міністерства, ключовою метою піждписаних угод є розбудова генерації та мереж, що є надзвичайно важливим для відновлення енергетичних об’єктів після російських атак.
Серед підписаних домовленостей зокрема:
- Меморандум про взаєморозуміння з Siemens Energy AG, важливий для впровадження енергоефективних технологій, децентралізованого виробництва електроенергії, збільшення використання ВДЕ;
- Меморандум про взаєморозуміння з Siemens Energy Global GmbH & Co. KG, важливий для розроблення ПАТ «Укрнафта» нових проєктів комбінованого виробництва тепла та електроенергії на основі технології парогазових турбін. Це дасть можливість забезпечити міста теплом і світлом в умовах російських атак;
- Меморандум про співпрацю між ПАТ «Укрнафта» і Deutsche Bank AG, важливий для фінансування розбудови газових та парогазових електростанцій для виробництва тепла та електроенергії;
- Меморандум з GE Vernova, який пропонує рішення для розбудови розумних мереж, зокрема у Харківській та Тернопільській областях;
- Меморандум про взаєморозуміння у сфері переходу на відновлювані джерела енергії з GOLDBECK SOLAR Investment GmbH, що передбачає розбудову 500 МВт сонячних батарей;
- Меморандум у сфері переходу на відновлювані джерела енергії з NOTUS Energy Invest Ukraine GmbH, що передбачає розбудову 120 МВт вітрової генерації;
- Меморандум з Siemens Energy Global GmbH & Co. KG та НАК «Нафтогаз», важливий для роботи підземних газових сховищ з акцентом на декарбонізацію;
- Спільна декларація з Німецькою Торгово-промисловою палатою, важлива у переході до зеленої енергетики та забезпечення стабільності українського енергосектору;
- Меморандум про взаєморозуміння з Voith Hydro щодо будівництва ПрАТ «Укргідропроект» нових гідроелектростанцій та реконструкції зруйнованих, проведення їх технічного обслуговування;
- Меморандум про взаєморозуміння зі Swedish Development Financial Institution, важливий для децентралізації енергосектору, зокрема використання газових та парових турбін на основі біомаси.
Окрім цього, було підписано Меморандум про започаткування норвезько-українського енергетичного партнерства.
Також підписано Угоду про надання Німеччиною (через кредитну установу KfW) фінансової підтримки енергетичної інфраструктури України на суму 30,4 млн євро.
- Вчора, 11 червня, стало відомо, що Сполучені Штати нададуть Україні 824 мільйони доларів для підтримки енергетичної інфраструктури.
- Також під час Конференції з відновлення України у Берліні, представники Італії заявили, що країна готує пакет економічної допомоги Україні для відновлення інфраструктури на суму 140 мільйонів євро.
- Крім Італії, фінансову допомогу Україні також виділить Банк розвитку Ради Європи. На полях Міжнародної конференції з питань відновлення України (URC2024) міністр фінансів України Сергій Марченко та керівник Банку розвитку Ради Європи Карло Монтічеллі підписали Угоду щодо надання Україні позики обсягом 100 млн євро в рамках проєкту "НОМЕ. Компенсація за знищене житло".
- Декілька днів перед цим Естонія виділила ще 400 тисяч євро у Фонд підтримки енергетики України.