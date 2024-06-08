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Україна втратила 50% генерації, працюють лише 27% ТЕС, – Шмигаль

Уряд вважає пріоритетним відновлення цієї спроможності перед настанням зими.

Україна втратила 50% генерації, працюють лише 27% ТЕС, – Шмигаль
Фото: Макс Требухов

За словами Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, 42 енергоблоки зруйновані Росією. Працюють лише 27% великих теплових електростанцій.

Про це глава уряду заявив в ефірі телемарафону.

За його словами, лише 27% великих теплових електростанцій залишаються в робочому стані, решта пошкоджені або зруйновані. 20 гідроенергетичних блоків наразі не працюють це ще 1,3 ГВт потужності.

"Ситуація в енергетиці дуже складна, Росія зруйнувала 50% нашої спроможності генерації електроенергії. Станом на сьогодні через ракетні і дронові атаки ми втратили 9,2 ГВт електроенергії - це половина нашої потужності, з якою ми проходили, наприклад, минулу зиму. Фактично 42 енергетичні блоки зруйновані, 27% великих теплових електростанцій залишаються у робочому стані, 73% зруйновані або пошкоджені і сьогодні не працюють", — розповів Шмигаль.

Пріоритетом для уряду є відновлення енергоспроможності системи перед настанням зими.

"Ми працюємо над відновленням, над тим, щоб запустити до опалювального сезону якнайбільше генерації. Працюємо над захистом того, що відновлено, і того, що збережено", — наголосив прем'єр-міністр.

Шмигаль додає, що наразі проводиться розбудова децентралізованої генерації електроенергії. Україна домовилася з Японією про надання 150 гігаватних генераторів.

  • 8 травня Росія атакувала шість областей. Під удар потрапили три ТЕС. Метою атаки було позбавити Україну можливості достатньо виробляти і передавати енергію.
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