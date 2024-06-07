​ДБР викрило схему привласнення нерухомості "Київміськбуду" на 282 млн гривень

Учасники оборудки підробляли документи та без відома забудовника продали майнові права на об’єкти нерухомості підконтрольним особам.

Повідомлено про підозру учасникам схеми по незаконному заволодінню нерухомістю вартістю понад 282 млн гривень, яка належить ПрАТ ХК «Київміськбуд».

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Механізм організував бізнесмен – власник одного з підприємств-управителів фонду фінансування будівництва та директор компанії, через яку здійснювалася оплата купівлі нерухомості.

Учасники оборудки підробляли документи та без відома забудовника продали майнові права на об’єкти нерухомості підконтрольним особам. Загальна сума збитків перевищує 282 млн гривень.

Правоохоронці провели 29 обшуків за місцем роботи та проживання фігурантів у Києві та області. Під час слідчих дій вилучено електронні носії інформації, мобільні телефони та документи, що підтверджують злочинну діяльність.

Організатору схеми повідомлено про підозру в організації протиправного заволодіння майном, що спричинило тяжкі наслідки, несанкціонованому розповсюдженні інформації з обмеженим доступом (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 361-2 КК України). Директор підприємства, через яке здійснювалася оплата придбання нерухомості, підозрюється у пособництві протиправному заволодінні майном (ч. 5 ст. 27, ч. 3, ст. 206-2 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Організатору схеми рішенням суду застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 282,6 млн гривень. Вирішується питання щодо застосування запобіжних заходів іншим підозрюваним.

Під час розслідування також були викриті працівник податкової служби та співробітник держбанку, які надавали фігурантам схеми інформацію щодо низки товариств. Зокрема, - номери, дати відкриття та закриття рахунків, інформація щодо реєстрації платника податку на додану вартість та єдиного соціального внеску, інформація про місце обліку, стан рахунків, рух коштів по ним, та інше.

Податківцю повідомлено про підозру у несанкціонованих діях з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах, вчинених повторно, та несанкціонованому збуті чи розповсюдженні інформації з обмеженим доступом (ч. 2 ст. 362, ч. 1 ст. 361-2 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.

Працівнику держбанку повідомлено про підозру у несанкціонованому збуті або розповсюдженні інформації з обмеженим доступом (ч. 1 ст. 361-2 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 2 років.