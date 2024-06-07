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Енергоатом та французька компанія EDF підписали угоду про співробітництво

Сторони також обмінюватимуться досвідом у постачанні ядерного палива для реакторів у Східній Європі.

Енергоатом та французька компанія EDF підписали угоду про співробітництво
Енергоатом
Фото: Пресслужба Енергоатома

"Енергоатом" і французька компанія EDF підписали угоду про співробітництво.

"6 червня 2024 року керівник АТ «НАЕК «Енергоатом» Петро Котін та старший віцепрезидент з розвитку міжнародних атомних проєктів французької компанії EDF Вакіс Рамані домовились про співробітництво, підписавши відповідну угоду", йдеться у повідомленні "Енергоатому".

Як зазначається у повідомленні компанії, документ визначає низку напрямів співпраці, зокрема, вивчення технології EPR – реактора третього покоління, технології NUWARD – малого модульного реактора (розробку EDF) та обмін досвідом в експлуатації АЕС, підтримці безпеки, надійності та ефективності реакторів.

Сторони також обмінюватимуться досвідом у постачанні ядерного палива для реакторів ВВЕР у Східній Європі, що дасть можливість країнам, які експлуатують цей тип реакторів, забезпечити незалежність від Росії.

Під час підписання угоди Петро Котін наголосив, що Енергоатом продовжує розвивати вітчизняну атомну генерацію, а співпраця з лідером атомної енергетики в Європі зможе посилити Енергоатом та сприяти реалізації амбітних планів.

Енергоатом та американська компанія Holtec International підписали угоду, яка передбачає  створення в Україні потужностей для виробництва та виготовлення ядерних систем, конструкцій і компонентів для малих модульних реакторів, систем зберігання та транспортування відпрацьованого ядерного палива.

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