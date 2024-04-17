В Україні вироблятимуть компоненти малих модульних реакторів

Крім того, створять системи зберігання та транспортування відпрацьованого ядерного палива.

Енергоатом та американська компанія Holtec International підписали угоду, яка передбачає створення в Україні потужностей для виробництва та виготовлення ядерних систем, конструкцій і компонентів для малих модульних реакторів, систем зберігання та транспортування відпрацьованого ядерного палива.

Про це повідомили в Міненергетики.

Відповідний документ у присутності міністра енергетики Германа Галущенка в онлайн-режимі підписали в.о. голови правління НАЕК "Енергоатом" Петро Котін і президент та генеральний директор Holtec International Кріс Сінгх.

Як зазначив Котін, ця угода важлива не лише для Енергоатому, а й для всієї енергетичної галузі України та вітчизняної економіки.

"Це перший крок до посилення співпраці упродовж багатьох років. Створення в країні виробничих потужностей для атомної енергетики сприятиме не тільки зміцненню енергетичної безпеки країни, але й дозволить Україні стати світовим лідером у низці напрямів розвитку атомної енергетики", – зауважив він.

Тим часом гендиректор Holtec International нагадав, що Україні потрібна допомога Конгресу США.

"Підписанню цієї Угоди передував руйнівний удар росії минулого четверга по електростанції, яка постачає електроенергію Київській області. Українська оборона, ослаблена бездіяльністю Конгресу щодо законопроєкту про фінансову допомогу постраждалій країні, не змогла зупинити більше третини безпілотників і ракет, які зруйнували електростанцію. Відновлення енергетичної інфраструктури країни має розпочатися зараз, щоб зупинити намагання путіна повністю знищити енергетичні потужності України", – сказав Сінгх.