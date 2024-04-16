​Боррель: Дешевше купити для України Patriot, ніж відновлювати зруйновану росіянами ТЕС

Високий представник ЄС Жозеп Боррель наголосив, що для захисту енергооб’єктів України від російських атак доцільніше купити системи протиповітряної оборони Patriot, ніж потім відновлювати зруйновані Росією українські енергооб'єкти.
Про це він розповів виданню LeMonde.
Відповідаючи на питання, чи може Франція зробити більше для України, ніж Німеччина, Боррель сказав: "Моя роль полягає не в тому, щоб вказувати пальцем на ту чи іншу країну, а в тому, щоб виробити спільну позицію".
При цьому він зазначив, що проблема не в часі, а в кількості.
"Через рік може бути вже занадто пізно. Перш ніж говорити про відновлення України, ми повинні уникнути її руйнування. Дешевше купити системи Patriot, ніж відновлювати електростанцію, на яку націлилися росіяни", - пояснив Боррель.
Як повідомлялося, Європарламент відмовився схвалити фінансування Ради ЄС, доки Україні не дадуть нові Patriot.
- Україна гостро потребувала ППО протягом всієї повномасштабної війни, але зараз, коли Росія посилила атаки балістичними ракетами на енергетику, потреба зросла ще більше. Ворог зруйнував Трипільську ТЕС, пошкодив енергооб'єкти в Харківській, Львівській, Одеській та інших областях, а також у Миколаєві.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба днями сказав, що є щонайменше 100 батарей Patriot, які могли б бути передані Україні, і принаймні чотири країни могли б зробити це негайно. Наразі МЗС зосереджено на отриманні семи систем. Для цього відомство готове навіть домовлятися про передачу ППО у тимчасове користування з обіцянкою повернути його на вимогу тієї сторони, що погодиться на таку "оренду".
- Протиповітряна оборона стала головною темою під час міністерської зустрічі НАТО в Брюсселі. Кулеба наголосив, що країна потребує Patriot, оскільки вони здатні збивати балістичні цілі. А лише за один березень Росія випустила по українцях понад 90 балістичних ракет.
- За словами українського президента Володимира Зеленського, Україні потрібно 25 систем Patriot або їхніх аналогів по шість-вісім батарей у кожній, аби захистити повітряний простір країни. Він наголосив, що в світі необхідна кількість існує, та країни не поспішають ділитися.
- Зеленський також наголосив, що росіяни знищили Трипільську ТЕС, бо у нас залишилось нуль ракет для її захисту.