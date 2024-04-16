​Боррель: Дешевше купити для України Patriot, ніж відновлювати зруйновану росіянами ТЕС

"Перш ніж говорити про відновлення України, ми повинні уникнути її руйнування".

Високий представник ЄС Жозеп Боррель наголосив, що для захисту енергооб’єктів України від російських атак доцільніше купити системи протиповітряної оборони Patriot, ніж потім відновлювати зруйновані Росією українські енергооб'єкти.

Про це він розповів виданню LeMonde.

Відповідаючи на питання, чи може Франція зробити більше для України, ніж Німеччина, Боррель сказав: "Моя роль полягає не в тому, щоб вказувати пальцем на ту чи іншу країну, а в тому, щоб виробити спільну позицію".

При цьому він зазначив, що проблема не в часі, а в кількості.

"Через рік може бути вже занадто пізно. Перш ніж говорити про відновлення України, ми повинні уникнути її руйнування. Дешевше купити системи Patriot, ніж відновлювати електростанцію, на яку націлилися росіяни", - пояснив Боррель.

Як повідомлялося, Європарламент відмовився схвалити фінансування Ради ЄС, доки Україні не дадуть нові Patriot.