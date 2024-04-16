Зеленський: наразі співвідношення в артилерії України і ворога – один до десяти, літаків – один до 30

Україна не має шансів на перемогу у війні з Росією без нової допомоги від Конгресу США. Про це президент Володимир Зеленський сказав у інтерв'ю PBS.
Президент підкреслив, що потрібно бути значно сильнішим за ворога. Наразі співвідношення в артилерії складає один до десяти.
"Чи можемо ми так стояти? Ні. У будь-якому випадку при цій статистиці вони нас будуть щоденно штовхати назад. Якщо ми хочемо стовідсотково боронити те, що сьогодні під нашим контролем, ми повинні від одного перейти до рівних чисел. Десять до десяти", – сказав він.
Співвідношення в авіації України і окупантів нині становить один до 30.
"Ми ж не просимо якусь особливу зброю. Ми ж не говоримо про ракети на 2000, 3000 – нічого такого немає", – сказав він.
За його словами, Росія використовує три сотні літаків на одній лише території України.
Зеленський нагадав, що Росія не шкодує людей і її армія менш навчена, але вона має велику кількість солдатів і велику кількість боєприпасів.
"Це не їх виробництво. Це було виробництво Ірану. Вони їм передавали 300-350 шахідів на місяць", – додав президент.
Що відбувається з допомогою США Україні
- Після місяців обговорень, закликів і застережень американському Конгресу поки так і не вдалося досягти результату в підтримці нового пакету допомоги Україні на $60 млрд. Спікер Палати представників Майк Джонсон зрештою обіцяв, що це питання розглянуть після перерви в роботі Конгресу, що закінчилася 8 квітня.
- Раніше республіканці говорили, що розглядають надання Україні допомоги як позику. Київ не проти такої пропозиції, головне, щоб ця допомога надійшла швидко, запевняв президент Володимир Зеленський.
- Загалом Зеленський прямо заявляє, що без американської допомоги Україні в війні проти російської окупації не перемогти.
- Останній станом на зараз пакет допомоги від США був оголошений 12 березня. Він містив зброю та обладнання на 300 млн доларів.
- Тепер Джонсон хоче розділити пакет допомоги Україні, Тайваню та Ізраїлю на три окремі документи та додати ще один. Усі вони мають бути пов'язані спільним процедурним правилом, яке б регламентувало процес внесення поправок.