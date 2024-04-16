Зеленський: наразі співвідношення в артилерії України і ворога – один до десяти, літаків – один до 30

Для того, щоб захистити територію, потрібен паритет.

Україна не має шансів на перемогу у війні з Росією без нової допомоги від Конгресу США. Про це президент Володимир Зеленський сказав у інтерв'ю PBS.

Президент підкреслив, що потрібно бути значно сильнішим за ворога. Наразі співвідношення в артилерії складає один до десяти.

"Чи можемо ми так стояти? Ні. У будь-якому випадку при цій статистиці вони нас будуть щоденно штовхати назад. Якщо ми хочемо стовідсотково боронити те, що сьогодні під нашим контролем, ми повинні від одного перейти до рівних чисел. Десять до десяти", – сказав він.

Співвідношення в авіації України і окупантів нині становить один до 30.

"Ми ж не просимо якусь особливу зброю. Ми ж не говоримо про ракети на 2000, 3000 – нічого такого немає", – сказав він.

За його словами, Росія використовує три сотні літаків на одній лише території України.

Зеленський нагадав, що Росія не шкодує людей і її армія менш навчена, але вона має велику кількість солдатів і велику кількість боєприпасів.

"Це не їх виробництво. Це було виробництво Ірану. Вони їм передавали 300-350 шахідів на місяць", – додав президент.

Що відбувається з допомогою США Україні