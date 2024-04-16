Байден зустрівся з прем'єром Чехії: засудили Росію та Іран

Петр Фіала та Джо Байден на зустрічі у Білому домі

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала у понеділок приїхав до Вашингтона, де зустрівся з президентом США Джо Байденом. Згідно з офіційним повідомленням на сайті Білого дому, головною темою розмови політиків була сфера оборони.

Обидва лідери висловили свою відданість НАТО, 25-річчя приєднання до якого відзначає Чехія. Байден привітав рішення парламенту країни зобов'язати уряд витрачати не менше 2% ВВП на оборону. Президент також висловив переконання, що придбання Чехією 24 винищувачів F-35 загальною вартістю 4,5 мільярди доларів "поглибить військові зв'язки, сприятиме модернізації чеської армії та дасть американцям додаткові робочі місця".

Байден та Фіала висловили підтримку Україні, "яка захищається від брутального російського вторгнення". Політики також засудили атаку Ірану та його проксі на Ізраїль і підтвердили право Ізраїлю захищатися у відповідності до міжнародного права.

Серед інших тем зустрічі були відносини в сфері енергетики, спільні демократичні цінності та стретегічні зв'язки. США та Чехія мають намір підписати меморандум про взаєморозуміння щодо запобігання іноземним інформаційним маніпуляціям.