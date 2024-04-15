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Ізраїль завдав ударів по військовій базі "Хезболли"

ЦАХАЛ завдав ударів винищувачами.

Ізраїль завдав ударів по військовій базі "Хезболли"
Ізраїль завдав ударів по військовій базі "Хезболли" (архівне фото)
Фото: EPA/UPG

Ізраїльська армія продовжує усувати загрози з боку бойовиків “Хезболли”.

Про це повідомила пресслужба ЦАХАЛ.

“Нещодавно винищувачі ЦАХАЛу завдали ударів по військовій базі "Хезболли" в районі Мейс Ель-Джабаль, а також по додатковій військовій базі "Хезболли" в районі Тайр-Харфа на півдні Лівану”, - йдеться у повідомленні.

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Крім того, раніше сьогодні ж артилерія ЦАХАЛу здійснила удари, щоб усунути загрозу в районі Чебаа на півдні Лівану.

  • Армія оборони Ізраїлю завдала удару по великому об'єкту "Хезболли" з виробництва зброї у Лівані.

  • На початку квітня Іран і “Хезболла” пообіцяли помститися Ізраїлю за удар по консульству в Сирії. Внаслідок удару в Дамаску загинули щонайменше семеро іранських військовослужбовців. Також було зруйновано будівлю консульства. 

  • У ніч на 14 квітня Іран запустив безпілотники та балістичні ракети у бік Ізраїлю. Прем'єр Ізраїлю зазначив, що країна готова до нападу з боку Ірану. Іран, своєю чергою, попередив: якщо Ізраїль помститься за удари, нанесені у ніч на 14 квітня, то атака Тегерану буде сильнішою.

  • Керівництво республіканців у Палаті представників Конгресу США оголосило, що наступного тижня голосуватиме за допомогу Ізраїлю через напад зі сторони Ірану.

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