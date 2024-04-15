Ізраїль завдав ударів по військовій базі "Хезболли"

Ізраїльська армія продовжує усувати загрози з боку бойовиків “Хезболли”.

Про це повідомила пресслужба ЦАХАЛ.

“Нещодавно винищувачі ЦАХАЛу завдали ударів по військовій базі "Хезболли" в районі Мейс Ель-Джабаль, а також по додатковій військовій базі "Хезболли" в районі Тайр-Харфа на півдні Лівану”, - йдеться у повідомленні.

Крім того, раніше сьогодні ж артилерія ЦАХАЛу здійснила удари, щоб усунути загрозу в районі Чебаа на півдні Лівану.