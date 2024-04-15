Ізраїль завдав ударів по військовій базі "Хезболли"

Ізраїльська армія продовжує усувати загрози з боку бойовиків “Хезболли”.
Про це повідомила пресслужба ЦАХАЛ.
“Нещодавно винищувачі ЦАХАЛу завдали ударів по військовій базі "Хезболли" в районі Мейс Ель-Джабаль, а також по додатковій військовій базі "Хезболли" в районі Тайр-Харфа на півдні Лівану”, - йдеться у повідомленні.
Крім того, раніше сьогодні ж артилерія ЦАХАЛу здійснила удари, щоб усунути загрозу в районі Чебаа на півдні Лівану.
- Армія оборони Ізраїлю завдала удару по великому об'єкту "Хезболли" з виробництва зброї у Лівані.
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На початку квітня Іран і “Хезболла” пообіцяли помститися Ізраїлю за удар по консульству в Сирії. Внаслідок удару в Дамаску загинули щонайменше семеро іранських військовослужбовців. Також було зруйновано будівлю консульства.
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У ніч на 14 квітня Іран запустив безпілотники та балістичні ракети у бік Ізраїлю. Прем'єр Ізраїлю зазначив, що країна готова до нападу з боку Ірану. Іран, своєю чергою, попередив: якщо Ізраїль помститься за удари, нанесені у ніч на 14 квітня, то атака Тегерану буде сильнішою.
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Керівництво республіканців у Палаті представників Конгресу США оголосило, що наступного тижня голосуватиме за допомогу Ізраїлю через напад зі сторони Ірану.