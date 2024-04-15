Міністр закордонних справ Норвегії: можливо, будуть більш дальні ударні можливості для України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив з норвезьким колегою Еспеном Бартом Ейдом надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони.

ППО стала головною темою перемовин, сказав Кулеба під час пресконференції з нагоди візиту Ейде до Києва. Український міністр додав, що норвезькі NASAMS зарекомендувало себе "надзвичайно позитивно".

"Ми вдячні за те, що уряд Норвегії докладає зусиль, аби Україна мала більше таких систем. Але уряд Норвегії також має інструменти і можливості, щоб допомогти на отримати системи «Патріот» з інших країн", – сказав Кулеба.

Ейде зі свого боку додав, що зараз ніхто не робить достатньо для того, щоб Україна перемогла. Для Норвегії та усіх демократичних сил важливо забезпечити перемогу українців.

"Україна зараз сміливо б'ється, і потрібно більше техніки. І я цілком згоден, що зараз одна з пріоритетних тем – це ППО. Згадали вже NASAMS і ми також нарощуємо виробництво цих ракет, але вони робляться не тільки Норвегією", – сказав норвезький міністр.

Ейде додав, що ППО важлива для захисту економіки, енергетики і населення. Водночас він наголосив на важливості дати Україні можливості ударної зброї, що дозволить бити за лінію фронту.

"Ми дуже раді долучитися до коаліції щодо F-16, де ми будемо передавати норвезькі F-16, які оновлені, які в хорошій формі. І разом з данськими і нідерландськими колегами проводиться підготовка українських пілотів. Можливо, там будуть більш дальні ударні можливості, які дуже зараз важливі для України", – сказав глава МЗС Норвегії.

Він додав, що всі надані Україні літаки F-16 матимуть найсучасніше озброєння.