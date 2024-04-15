Міністр закордонних справ Норвегії: можливо, будуть більш дальні ударні можливості для України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив з норвезьким колегою Еспеном Бартом Ейдом надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони.
ППО стала головною темою перемовин, сказав Кулеба під час пресконференції з нагоди візиту Ейде до Києва. Український міністр додав, що норвезькі NASAMS зарекомендувало себе "надзвичайно позитивно".
"Ми вдячні за те, що уряд Норвегії докладає зусиль, аби Україна мала більше таких систем. Але уряд Норвегії також має інструменти і можливості, щоб допомогти на отримати системи «Патріот» з інших країн", – сказав Кулеба.
Ейде зі свого боку додав, що зараз ніхто не робить достатньо для того, щоб Україна перемогла. Для Норвегії та усіх демократичних сил важливо забезпечити перемогу українців.
"Україна зараз сміливо б'ється, і потрібно більше техніки. І я цілком згоден, що зараз одна з пріоритетних тем – це ППО. Згадали вже NASAMS і ми також нарощуємо виробництво цих ракет, але вони робляться не тільки Норвегією", – сказав норвезький міністр.
Ейде додав, що ППО важлива для захисту економіки, енергетики і населення. Водночас він наголосив на важливості дати Україні можливості ударної зброї, що дозволить бити за лінію фронту.
"Ми дуже раді долучитися до коаліції щодо F-16, де ми будемо передавати норвезькі F-16, які оновлені, які в хорошій формі. І разом з данськими і нідерландськими колегами проводиться підготовка українських пілотів. Можливо, там будуть більш дальні ударні можливості, які дуже зараз важливі для України", – сказав глава МЗС Норвегії.
Він додав, що всі надані Україні літаки F-16 матимуть найсучасніше озброєння.
- На критичній потребі в додаткових системах Patriot Україна наголошує протягом багатьох місяців. Особливо гострою потреба стала у зв'язку з поновленням Росією масованих атак на українську енергетику.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба днями сказав, що є щонайменше 100 батарей Patriot, які могли б бути передані Україні, і принаймні чотири країни могли б зробити це негайно. Наразі МЗС зосереджено на отриманні семи систем. Для цього відомство готове навіть домовлятися про передачу ППО у тимчасове користування з обіцянкою повернути його на вимогу тієї сторони, що погодиться на таку "оренду".
- Протиповітряна оборона стала головною темою під час міністерської зустрічі НАТО в Брюсселі. Кулеба наголосив, що країна потребує Patriot, оскільки вони здатні збивати балістичні цілі. А лише за один березень Росія випустила по українцях понад 90 балістичних ракет.
- За словами українського президента, Україні потрібно 25 систем Patriot або їхніх аналогів по шість-вісім батарей у кожній, аби захистити повітряний простір країни. Скільки є наразі він не повідомив, але наголосив, що в світі необхідна кількість існує, та країни не поспішають ділитися.
- 11 квітня Європарламент відмовився схвалити фінансування Ради ЄС через неспроможність країн блоку надати Україні додаткові системи ППО Patriot.
- 13 квітня про надання додаткової системи Patriot повідомила Німеччина.