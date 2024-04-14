Глава МЗС Ірану заявив, що Іран попередив сусідні держави і США про атаку на Ізраїль

Начебто саме тому більшість ракет і дронів вдалося збити і запобігти масовим жертвам серед населення.

Міністр закордонних справ країни Хоссейн Амір Абдоллахіан заявив, що його держава попередила за 72 години сусідні країни, а також США про атаку на Ізраїль, передає Reuters.

Це дозволило певною мірою пом'якшити наслідки обстрілів. Більшість ракет і дронів вдалося збити і запобігти масовим жертвам серед населення.

Крім того, про попередження з боку іранської сторони повідомили представники Туреччини, Іраку та Йорданії. МЗС Туреччини проінформувало, що перед нападом розмовляло як із Вашингтоном, так і Тегераном у ролі посередника.

Джерело агентства серед турецьких дипломатів повідомило, що Іран запевнив - його атака стане відповіддю на напад Ізраїлю на його консульство у Дамаску й на цьому закінчиться. Американська сторона інформацію про попередження спростувала. Високопосадовець адміністрації президента Джо Байдена сказав агентству, що Тегеран сконтактував із Вашингтоном лише після того, як почався обстріл Ізраїлю.

Представники Іраку заявили, що Багдад отримав повідомлення про заплановану атаку за декілька годин до її початку, що дозволило закрити у країні повітряний простір.

Представники Йорданії повідомили, що Іран на тижні викликав арабських представників до Тегерана ,щоб повідомили про свої наміри щодо Ізраїлю, але не уточнив дату нападу.

Тим часом президент США Джо Байден заявив Ізраїлю, що Штати не приєднаються до відповіді на атаку Ірану. Ізраїль тим часом все ще обдумує, як діяти - завдавати удару у відповідь чи ні.

Напад Ірану на Ізраїль