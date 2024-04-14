Конгресмен Тернер вважає, що Палата представників США наступного тижня голосуватиме за пакет допомоги Україні й Ізраїлю

"Всі розуміють, що це критичний момент, коли Росія починає завойовувати позиції, Україна починає втрачати здатність захищати себе", - сказав Тернер.

Конгресмен від Республіканської партії Майк Тернер заявив, що наступного тижня Палата представників має проголосувати за пакет допомоги Україні та Ізраїлю, передає "Європейська правда".

"І я очікую, що він буде ухвалений…Всі розуміють, що це критичний момент, коли Росія починає завойовувати позиції, Україна починає втрачати здатність захищати себе. Сполучені Штати повинні зробити крок вперед і надати Україні зброю, якої вони потребують, і я думаю, що ми побачимо переважну підтримку цього питання в Палаті представників на цьому тижні", – сказав Тернер.

Спікер Палати представників Майк Джонсон повідомив, що конгресмени у найближчий тиждень спробують проголосувати за виділення допомоги Ізраїлю. Джонсон додав, що наразі узгоджують деталі пакету підтримки, розглядають варіанти і всі додаткові питання..

Наразі невідомо, про який пакет допомоги йдеться: чи це буде законопроєкт, який об'єднає допомогу і Україні, і Ізраїлю, а чи інший.

Лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер зазначив, що "з огляду на останні події, стає ще більш очевидним, що найкращий спосіб допомогти Ізраїлю – це швидке прийняття Палатою представників двопартійного доповнення до закону про національну безпеку, прийнятого Сенатом, наступного тижня".

Керівництво республіканців у Палаті представників у суботу, 13 квітня, оголосило, що наступного тижня голосуватимуть за допомогу Ізраїлю для зміцнення його оборони.

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