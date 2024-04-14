Конгресмен Тернер вважає, що Палата представників США наступного тижня голосуватиме за пакет допомоги Україні й Ізраїлю

Конгресмен від Республіканської партії Майк Тернер заявив, що наступного тижня Палата представників має проголосувати за пакет допомоги Україні та Ізраїлю, передає "Європейська правда".
"І я очікую, що він буде ухвалений…Всі розуміють, що це критичний момент, коли Росія починає завойовувати позиції, Україна починає втрачати здатність захищати себе. Сполучені Штати повинні зробити крок вперед і надати Україні зброю, якої вони потребують, і я думаю, що ми побачимо переважну підтримку цього питання в Палаті представників на цьому тижні", – сказав Тернер.
Спікер Палати представників Майк Джонсон повідомив, що конгресмени у найближчий тиждень спробують проголосувати за виділення допомоги Ізраїлю. Джонсон додав, що наразі узгоджують деталі пакету підтримки, розглядають варіанти і всі додаткові питання..
Наразі невідомо, про який пакет допомоги йдеться: чи це буде законопроєкт, який об'єднає допомогу і Україні, і Ізраїлю, а чи інший.
Лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер зазначив, що "з огляду на останні події, стає ще більш очевидним, що найкращий спосіб допомогти Ізраїлю – це швидке прийняття Палатою представників двопартійного доповнення до закону про національну безпеку, прийнятого Сенатом, наступного тижня".
Керівництво республіканців у Палаті представників у суботу, 13 квітня, оголосило, що наступного тижня голосуватимуть за допомогу Ізраїлю для зміцнення його оборони.
Що відомо про допомогу США для України
- 13 лютого цього року Сенат підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню у $95 мільярдів, $60 млрд з яких – для України. Документ підтримали 70 сенаторів, проти були 29. "За" проголосували, зокрема, 22 сенатори-республіканці.
- Законопроєкт мала схвалити Палата представників американського Конгресу, де більшість мають республіканці. Значна частина з них орієнтується на експрезидента Дональда Трампа, який критично висловлювався про цей законопроєкт. Однак наступного дня після схвалення сенатом спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що представники документ не ухвалять.
- Пізніше Джонсон повідомив, що Палата представників повернеться до питання допомоги Україні, після вирішення питання фінансування американського уряду. Палата представників підтримала законопроєкт, який визначає фінансування для чверті урядових відомств до вересня.
- Також республіканці в Конгресі розглядають потенційне рішення надати принаймні частину з пакету допомоги Україні у вигляді позики.