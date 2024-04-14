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Американські та ізраїльські військові уночі перехопили понад сотню іранських безпілотників

Іран запустив по Ізраїлю понад 300 ракет та БпЛА.

Американські та ізраїльські військові уночі перехопили понад сотню іранських безпілотників
атака Ірану на Ізраїль
Фото: EPA/UPG

Уночі Іран запустив понад 300 ракет і безпілотників по Ізраїлю. Відомо, що частину БпЛА вдалося перехопити, пише The Times of Israel та CNN.

Троє американських джерел повідомили, що збройні сили США збили іранський безпілотник. Точну кількість повітряних цілей не розголошуть.

Раніше представник ізраїльського оборонного відомства заявив, що понад 100 безпілотників, випущених Іраном у бік Ізраїлю були збиті за межами повітряного простору держави.

Пізніше представник ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі повідомив, що Іран випустив по Ізраїлю понад 300 ракет і безпілотників.

"Іранська загроза зустріла повітряну і технологічну перевагу ЦАХАЛу, а також сильну бойову коаліцію - які разом перехопили переважну більшість загроз. 99% загроз, спрямованих на ізраїльську територію, були перехоплені – це дуже важливе стратегічне досягнення".

Також, Іран попередив: якщо Ізраїль помститься за удари, нанесені у ніч на 14 квітня, то атака Тегерану буде сильнішою.

  • На початку квітня Іран і “Хезболла” пообіцяли помститися Ізраїлю за удар по консульству в Сирії. Внаслідок удару в Дамаску загинули щонайменше семеро іранських військовослужбовців. Також було зруйновано будівлю консульства. 
  • У ніч на 14 квітня Іран запустив безпілотники та балістичні ракети у бік Ізраїлю. Прем'єр Ізраїлю зазначив, що країна готова до нападу з боку Ірану.
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