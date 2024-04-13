Чорногорські інструктори готові навчати країнських військових

Чорногорія готова приєднатися до місії Європейського Союзу щодо навчання українських військових у рамках програми EUMAM.

Про це повідомили у міністерві оборони Чорногорії, пише "Мілітарний".

У міноборони схавалили участь в цій місії, після того, як Чорногорія висловила підтримку для України та готова зробити свій внесок у спільну безпекову та оборонну політику Євросоюзу.

"Наразі ми перебуваємо на етапі реалізації національних процедур, які мають призвести до ухвалення парламентського рішення про участь військовослужбовців збройних сил у цій місії", – заявили у міноборони.

Рішення про використання армійських підрозділів у складі міжнародних сил приймає Парламент Чорногорії на пропозицію Ради оборони та безпеки.

Інструктори з Чорногорії навчатимуть українських солдатів на території Німеччини.

Те, що Чорногорія приєднається до військової допомоги ЄС в Україні, підтвердив також держсекретар міноборони Марко Маркович.

"Чорногорія рішуче підтримує Україну у її боротьбі за збереження територіальної цілісності та суверенітету, а також свободи українського народу. Вона висловлює свою підтримку та солідарність не лише риторично, а й через конкретну політичну участь, а також фінансові та гуманітарні внески", – заявили у міноборони.