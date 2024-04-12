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З території Лівану випустили десятки ракет по Ізраїлю

ЦАХАЛ завдав ударів по низці місць на півдні Лівану, щоб усунути загрозу.

З території Лівану випустили десятки ракет по Ізраїлю
Ізраїльська система ППО «Залізний купол» працює по ракетах, випущених з Сектора Газа , 07 серпня 2022 р.
Фото: EPA/UPG

Ввечері 12 квітня Ізраїль обстріляли з території Лівану. Всього було зафіксовано приблизно 40 запусків.

Про це повідомила пресслужба ЦАХАЛ.

Деякі з ракет були перехоплені, решта впали на відкритих територіях. Про постраждалих не повідомляється.

Цього ж вечора група протиповітряної оборони ЦАХАЛ успішно перехопила два вибухонебезпечні безпілотники Хезболли, які прилетіли з Лівану на територію Ізраїлю.

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“За останні кілька годин ЦАХАЛ завдав ударів по низці місць на півдні Лівану, щоб усунути загрозу”, - зазначили в армії Ізраїлю.

  • Високопоставлені чиновники США вважають, що напад з боку Ірану є “неминучим”, і цю точку зору поділяють їхні ізраїльські колеги.

  • Іран заявив, що помститься Ізраїлю за смертоносний авіаудар по його консульству в Сирії, підкреслюючи, що це рідкісне пряме зіткнення в ескалації проксі-конфлікту супротивників через війну в Газі.

  • Ізраїль протягом багатьох років завдавав ударів по об’єктах, пов’язаних з Іраном, у Сирії, включно з ймовірними вбивствами окремих співробітників. Однак останній напад став першим випадком прямого удару по іранській дипломатичній установі. Кількість авіаударів почастішала після початку війни у Смузі Гази з бойовиками ХАМАСу.

  • У січні Іран обстріляв ракетами “ізраїльську шпигунську базу на півночі Іраку” у відповідь на вбивство іншого свого командира в Сирії.
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