З території Лівану випустили десятки ракет по Ізраїлю

ЦАХАЛ завдав ударів по низці місць на півдні Лівану, щоб усунути загрозу.

Ізраїльська система ППО «Залізний купол» працює по ракетах, випущених з Сектора Газа , 07 серпня 2022 р.

Ввечері 12 квітня Ізраїль обстріляли з території Лівану. Всього було зафіксовано приблизно 40 запусків.

Про це повідомила пресслужба ЦАХАЛ.

Деякі з ракет були перехоплені, решта впали на відкритих територіях. Про постраждалих не повідомляється.

Цього ж вечора група протиповітряної оборони ЦАХАЛ успішно перехопила два вибухонебезпечні безпілотники Хезболли, які прилетіли з Лівану на територію Ізраїлю.

“За останні кілька годин ЦАХАЛ завдав ударів по низці місць на півдні Лівану, щоб усунути загрозу”, - зазначили в армії Ізраїлю.