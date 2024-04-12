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Чехія знайшла понад мільйон артилерійських боєприпасів для України

Чехія веде перемовини про укладення безпекової угоди з Україною.

Чехія знайшла понад мільйон артилерійських боєприпасів для України
Фото: ceskenoviny.cz

Чехія вже ідентифікувала понад мільйон одиниць артилерійських боєприпасів у країнах за межами Європейського Союзу, які можна придбати для України. 

Про це заявив президент Чехії Петр Павел на полях саміту Тримор'я у Вільнюсі, пише iDNES.

За словами чеського президента, його країна також веде перемовини про укладення безпекової угоди з Україною. За його словами, підписання угоди може відбутися у травні або червні.

"Для того, щоб українці змогли  утримати, або зупинити ворога, їм, перш за все, потрібна достатня кількість артилерійських боєприпасів. Мета – щоб їх якомога більше в Україну привезли в найкоротші терміни", — сказав Павел.

Чеська ініціатива закупівлі снарядів для України

  • На Мюнхенській конференції з безпеки президент Чехії Петр Павел заявив, що його держава знайшла для України сотні тисяч снарядів, але проєкт потребує фінансування. Павел закликав країн-союзників допомогти зібрати гроші на закупівлю зброї.
  • Низка держав уже зголосилися виділити кошти. Серед них – Португалія, Фінляндія, Німеччина, Литва та інші.
  • Стало відомо, що Чехія доставила в Україну 300 тисяч снарядів, які повинні забезпечити життєво важливий "перепочинок на кілька місяців" на лінії фронту.
  • Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив, що в межах чеської ініціативи про придбання боєприпасів для України цифра може зрости з 800 тисяч до 1,5 млн.
  • Ряд країн уже зробили свій внесок в ініціативу Чехії щодо закупівлі снарядів для України, попри це, грошей, як і раніше, не вистачає. Також необхідно перевірити пропоновані боєприпаси, тому частина може потрапити на лінію фронту лише до кінця року.
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