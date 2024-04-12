Чехія знайшла понад мільйон артилерійських боєприпасів для України

Чехія вже ідентифікувала понад мільйон одиниць артилерійських боєприпасів у країнах за межами Європейського Союзу, які можна придбати для України.
Про це заявив президент Чехії Петр Павел на полях саміту Тримор'я у Вільнюсі, пише iDNES.
За словами чеського президента, його країна також веде перемовини про укладення безпекової угоди з Україною. За його словами, підписання угоди може відбутися у травні або червні.
"Для того, щоб українці змогли утримати, або зупинити ворога, їм, перш за все, потрібна достатня кількість артилерійських боєприпасів. Мета – щоб їх якомога більше в Україну привезли в найкоротші терміни", — сказав Павел.
Чеська ініціатива закупівлі снарядів для України
- На Мюнхенській конференції з безпеки президент Чехії Петр Павел заявив, що його держава знайшла для України сотні тисяч снарядів, але проєкт потребує фінансування. Павел закликав країн-союзників допомогти зібрати гроші на закупівлю зброї.
- Низка держав уже зголосилися виділити кошти. Серед них – Португалія, Фінляндія, Німеччина, Литва та інші.
- Стало відомо, що Чехія доставила в Україну 300 тисяч снарядів, які повинні забезпечити життєво важливий "перепочинок на кілька місяців" на лінії фронту.
- Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив, що в межах чеської ініціативи про придбання боєприпасів для України цифра може зрости з 800 тисяч до 1,5 млн.
- Ряд країн уже зробили свій внесок в ініціативу Чехії щодо закупівлі снарядів для України, попри це, грошей, як і раніше, не вистачає. Також необхідно перевірити пропоновані боєприпаси, тому частина може потрапити на лінію фронту лише до кінця року.