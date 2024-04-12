Чехія знайшла понад мільйон артилерійських боєприпасів для України

Чехія вже ідентифікувала понад мільйон одиниць артилерійських боєприпасів у країнах за межами Європейського Союзу, які можна придбати для України.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел на полях саміту Тримор'я у Вільнюсі, пише iDNES.

За словами чеського президента, його країна також веде перемовини про укладення безпекової угоди з Україною. За його словами, підписання угоди може відбутися у травні або червні.

"Для того, щоб українці змогли утримати, або зупинити ворога, їм, перш за все, потрібна достатня кількість артилерійських боєприпасів. Мета – щоб їх якомога більше в Україну привезли в найкоротші терміни", — сказав Павел.

Чеська ініціатива закупівлі снарядів для України