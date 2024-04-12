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Франція евакуює сім’ї своїх дипломатів з Ірану

Також МЗС Франції порадило громадянам не їздити до Ірану, Лівану, Ізраїлю та на палестинські території.

Франція евакуює сім’ї своїх дипломатів з Ірану
Франція евакуює сім’ї своїх дипломатів з Ірану

Франція наказала евакуювати сім’ї своїх дипломатів з Ірану.

Про це повідомила пресслужба МЗС Франції.

Зазначається, що таке рішення було прийнято з огляду на ризики військової ескалації на Близькому Сході.

Також МЗС Франції порадило громадянам не їздити до Ірану, Лівану, Ізраїлю та на палестинські території.

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Французьке дипломатичне відомтсво заявило, що французьким державним службовцям тепер заборонено виконувати будь-які місії в тих регіонах.

  • Високопоставлені чиновники США вважають, що напад з боку Ірану є “неминучим”, і цю точку зору поділяють їхні ізраїльські колеги.

  • Іран заявив, що помститься Ізраїлю за смертоносний авіаудар по його консульству в Сирії, підкреслюючи, що це рідкісне пряме зіткнення в ескалації проксі-конфлікту супротивників через війну в Газі.

  • Ізраїль протягом багатьох років завдавав ударів по об’єктах, пов’язаних з Іраном, у Сирії, включно з ймовірними вбивствами окремих співробітників. Однак останній напад став першим випадком прямого удару по іранській дипломатичній установі. Кількість авіаударів почастішала після початку війни у Смузі Гази з бойовиками ХАМАСу.

  • У січні Іран обстріляв ракетами “ізраїльську шпигунську базу на півночі Іраку” у відповідь на вбивство іншого свого командира в Сирії.
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