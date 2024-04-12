Франція евакуює сім’ї своїх дипломатів з Ірану

Франція наказала евакуювати сім’ї своїх дипломатів з Ірану.
Про це повідомила пресслужба МЗС Франції.
Зазначається, що таке рішення було прийнято з огляду на ризики військової ескалації на Близькому Сході.
Також МЗС Франції порадило громадянам не їздити до Ірану, Лівану, Ізраїлю та на палестинські території.
Французьке дипломатичне відомтсво заявило, що французьким державним службовцям тепер заборонено виконувати будь-які місії в тих регіонах.
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Високопоставлені чиновники США вважають, що напад з боку Ірану є “неминучим”, і цю точку зору поділяють їхні ізраїльські колеги.
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Іран заявив, що помститься Ізраїлю за смертоносний авіаудар по його консульству в Сирії, підкреслюючи, що це рідкісне пряме зіткнення в ескалації проксі-конфлікту супротивників через війну в Газі.
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Ізраїль протягом багатьох років завдавав ударів по об’єктах, пов’язаних з Іраном, у Сирії, включно з ймовірними вбивствами окремих співробітників. Однак останній напад став першим випадком прямого удару по іранській дипломатичній установі. Кількість авіаударів почастішала після початку війни у Смузі Гази з бойовиками ХАМАСу.
- У січні Іран обстріляв ракетами “ізраїльську шпигунську базу на півночі Іраку” у відповідь на вбивство іншого свого командира в Сирії.