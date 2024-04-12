Франція евакуює сім’ї своїх дипломатів з Ірану

Також МЗС Франції порадило громадянам не їздити до Ірану, Лівану, Ізраїлю та на палестинські території.

Франція наказала евакуювати сім’ї своїх дипломатів з Ірану.

Про це повідомила пресслужба МЗС Франції.

Зазначається, що таке рішення було прийнято з огляду на ризики військової ескалації на Близькому Сході.

Також МЗС Франції порадило громадянам не їздити до Ірану, Лівану, Ізраїлю та на палестинські території.

Французьке дипломатичне відомтсво заявило, що французьким державним службовцям тепер заборонено виконувати будь-які місії в тих регіонах.