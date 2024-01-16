Іран заявив, що Корпус вартових атакував “шпигунську штаб-квартиру” Ізраїлю в Іраку

Багдад засудив атаку Ірану на Ербіль і подасть скаргу у Радбез ООН.

Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) заявив про атаку на "шпигунську штаб-квартиру" Ізраїлю в напівавтономному регіоні Курдистан в Іраку.

Про це пише Reuters з посиланням на ЗМІ.

Ці удари відбуваються на тлі занепокоєння щодо ескалації конфлікту, який поширився на Близькому Сході після початку війни між Ізраїлем ХАМАСом, коли союзники Ірану також доєдналися до нього з Лівану, Сирії, Іраку та Ємену.

“У відповідь на нещодавні звірства сіоністського режиму, що призвели до вбивства командирів гвардії та Осі опору... один з головних шпигунських штабів Моссаду в іракському Курдистані був знищений балістичними ракетами”, − йдеться у заяві КВІР.

Міністерство закордонних справ Іраку засудило сьогодні “атаку Ірану на Ербіль”, яка призвела до жертв серед цивільного населення в житлових районах. Багдад вживе всіх юридичних заходів проти цих дій, які вважаються порушенням суверенітету Іраку та безпеки його народу, включно з подачею скарги до Ради Безпеки ООН.

На додаток до ударів на північному сході від столиці Курдистану Ербіль по житловому району поблизу консульства США, КВІР заявив, що “випустив низку балістичних ракет у Сирії та знищив виконавців терористичних операцій” в Ірані, включно з угрупуванням “Ісламська держава”.