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Застосунок для знайомств Tinder іде з Білорусі

Користувачам рекомендували припинити дію свої облікових записів.

Застосунок для знайомств Tinder іде з Білорусі
Фото: engadget.com

Американська компанія Match Group, яка володіє застосунком для знайомств "Тіндер", заявила про вихід із білоруського ринку з середини лютого 2024 року.

Про це повідомляється на сайті застосунку.

Із 15 лютого користувачі з Білорусі не зможуть використовувати сервіси застосунку, увійти до свого облікового запису, здійснювати покупки, оновлювати платну підписку та купувати бонуси. Створювати пари, спілкуватися в чаті і використовувати будь-яку активну передплату можна до цієї дати.

Також користувачам у Білорусі рекомендували припинити дію свої облікових записів.

"Ви можете видалити свій обліковий запис Tinder безпосередньо з налаштувань Tinder до 15 лютого 2024 року. Після цієї дати ви можете видалити свій обліковий запис за допомогою інструмента "Управління моїм обліковим записом"", - йдеться в повідомленні.

  • У Росії Tinder повністю перестав працювати з 30 червня 2023 року. "Для надійного бренду не дуже добре продовжувати діяльність у країні, де Міжнародний кримінальний суд висунув звинувачення главі держави", - наголосив виконавчий директор компанії Джефф Перкінс.
  • Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Match Group робила мало публічних заяв про свою діяльність у Росії. Однак, у березні 2022 року компанія відзначала негативний вплив на свій бізнес у Європі. Тоді ж для російських користувачів прибрали можливість оплачувати платні послуги Tinder.
  • Служба військової контррозвідки Німеччини повідомила, що спецслужби Росії використовують Tinder для вербування військових та політиків. Також у вересні 2022 року агентство Європол заявило, що застосунки для знайомств були серед онлайн-платформ, які використовували для торгівлі людьми.
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